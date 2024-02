Nové pravidlá EÚ posilnia boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Brusel 6. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že prijala návrh na aktualizáciu trestnoprávnych pravidiel týkajúcich sa sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že sexuálne zneužívanie detí je trestný čin, ktorý sa v posledných rokoch výrazne rozvinul. Súčasné pravidlá EÚ v tejto oblasti boli dohodnuté v roku 2011. Treba ich prispôsobiť tak, aby zohľadňovali najnovší vývoj a posilnili prevenciu a ochranu obetí. Revidované pravidlá rozširujú vymedzenie trestných činov a zavádzajú vyššie tresty a konkrétnejšie požiadavky na prevenciu a pomoc obetiam.



Nové pravidlá dopĺňajú návrh nariadenia, ktorý EK predložila v roku 2022, a ktoré internetovým spoločnostiam stanovuje povinnosti v rámci poskytovaných služieb odhaľovať, nahlasovať a odstraňovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí.



EK zdôraznila, že na internete sa stále objavujú návody pre pedofilov a zvýšená prítomnosť detí na internete, ako aj rýchly technologický vývoj vytvárajú pre zneužívanie detí nové možnosti.



V roku 2022 bolo v EÚ nahlásených 1,5 milióna prípadov sexuálneho zneužívania detí.



Komisia navrhla rozšírenie vymedzenia trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí vo všetkých členských štátoch. Medzi nové trestné činy patrí živé vysielanie sexuálneho zneužívania detí a držba a výmena návodov pre pedofilov. Vymedzenia trestných činov sa aktualizujú tak, aby zahŕňali aj materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí vo forme "deepfake" alebo vytvorený umelou inteligenciou.



Posilní sa trestné stíhanie, prevencia a podpora. Komisia navrhla stanoviť dlhšiu lehotu, počas ktorej môžu obete nahlásiť sexuálne zneužívanie a podať žalobu voči páchateľovi. Nové pravidlá poskytnú obetiam právo na finančnú náhradu s cieľom riešiť dlhodobú ujmu, ktorú sexuálne zneužívanie deťom spôsobuje.



Od členských štátov sa vyžaduje, aby zaviedli koordinačný mechanizmus, ktorý umožní čo najlepšie využívať dostupné programy prevencie a pomoci obetiam.



Členské štáty by mali zároveň zvýšiť investície do informovanosti, najmä o rizikách online prostredia, aby bol internet pre deti a mladých ľudí bezpečnejším prostredím.



Okrem toho EK stanovuje nové požiadavky, ktoré zabezpečia, že pri nábore pracovníkov na činnosti zahŕňajúce úzky kontakt s deťmi a do organizácií aktívnych v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa od uchádzačov bude požadovať výpis z registra trestov.



Návrh EK ešte musí schváliť Európsky parlament a Rada EÚ. Nová smernica, ktorá zmení tú súčasnú, nadobudne účinnosť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)