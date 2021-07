ČR: Nové pravidlá na Slovensku uškodia turizmu v susedných Čechách

Praha 1. júla (TASR) - Nové karanténne pravidlá slovenskej vlády značne poškodia tamojší turistický ruch, varoval podpredseda Asociácie cestovných kancelárií ČR Jan Papež, ktorého citovala česká spravodajská stanica ČT24.



"My, ako cestovné kancelárie urobíme jediné. Odchýlime klientov do iných destinácií, podobných Slovensku, teda do Talianska, Rakúska či Poľska," reagoval v stredu Papež na nové pravidlá, podľa ktorých sa budú musieť nezaočkované osoby po 9. júli po príchode na SR povinne registrovať v systéme eHranica a absolvovať 14-dňovú karanténu.



Podľa Papeža môžu tieto opatrenia postihnúť viac ako 150.000 ľudí, ktorí sa chystali vycestovať na dovolenku na Slovensko. Asociácia sa preto pripravuje na to, že svojim klientom bude ponúkať alternatívne destinácie. Ako pripomína ČT24, Česi boli pred vypuknutím pandémie koronavírusu najpočetnejšou zahraničnou klientelou v slovenských ubytovacích zariadeniach.



Z návrhu aktualizácie cestovného semafora z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý v stredu schválila vláda ďalej vyplýva, že cestujúci by mal mať možnosť urobiť si RT-PCR test najskôr na piaty deň karantény.



V prípade negatívneho výsledku môže osoba túto karanténu opustiť hneď, ako jej je doručená správa o negatívnom RT-PCR výsledku. Výnimku z karantény budú mať aj ľudia s prvou dávkou vakcíny. Bude tiež pre nich platiť prechodné obdobie do 9. augusta.