Nové premostenie v Prahe cez Vltavu sa pri povodni zdvihne o 3 metre

Praha 28. júla (TASR) - V Prahe pribudlo ďalšie premostenie ponad Vltavu pre peších a cyklistov. Tristo metrov dlhá Štvanická lávka nazývaná aj HolKa spája štvrte Holešovice a Karlín. Počas povodní je možné jej časť zdvihnúť približne o tri metre a podľa architekta by mala odolať aj prietoku tisícročnej vody, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pražský primátor Bohuslav Svoboda stavbu označil za unikátnu a prospešnú. "Z hľadiska použitých prístupov je unikátnou stavbou a po nedávnych záťažových skúškach dúfam, že aj stavbou bezpečnou," povedal v piatok Svoboda pri slávnostnom otvorení lávky.



Podľa námestníka pre dopravu Zdeňka Hřiba je lávka strategická aj pre cyklodopravu v metropole, pretože spojila cyklotrasy na oboch brehoch Vltavy. "Lávka bude slúžiť najmä peším a cyklistom, ale stavaná je tak, aby umožnila aj núdzový prejazd záchrannej služby," uviedol Hřib, ktorý bol predchádzajúcim pražským primátorom.



Stavba má podľa magistrátu mnoho architektonických a technologických unikátov. Postavená je zo špeciálneho betónu, ktorého povrch pripomína lesklý biely mramor. Podľa zhotoviteľa zatiaľ nebol na takto veľkej stavbe použitý nikde v Európe.



V porovnaní s klasickým betónom, do ktorého sa používa hrubšie kamenivo a je čiastočne priepustný, je použitý betón kompaktnejší a v podstate nepriepustný. Vďaka tomu sa predlžuje jeho životnosť, pretože voda v ňom nezamrzne. V prípade bežných mostov to prispieva k ich postupnému poškodzovaniu. Betón tejto lávky by mal podľa architekta vydržať až 500 zím.



Lávku podopiera päť pilierov a je zložená z vopred vyrobených kusov, ktoré na mieste spojili oceľovými lanami. Okrem prepojenia dvoch mestských štvrtí ju dopĺňa odbočka na ostrov Štvanice s viacerými športoviskami. Od posledného piliera smerom k Holešoviciam možno lávku v prípade povodní zdvihnúť približne o tri metre. Tým by mala odolať aj prietoku tisícročnej vody.



Ďalšou zaujímavosťou je osvetlenie. Aby nevznikal zbytočný svetelný smog, architekti LED svetelné pásy integrovali do bronzového držadla zábradlia a most osvetľujú smerom nadol.



Lávku začali stavať podľa návrhu Petra Teja, Marka Blanka, Jana Mourka a Víta Najvárka v januári 2022, stála približne 352 miliónov korún (viac než 14,6 milióna eur).