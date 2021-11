Prieskumy vo Francúzsku vyraďujú kandidáta Zemmoura z 2. kola volieb

Paríž 20. novembra (TASR) - Najnovšie prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku naznačujú, že druhé kolo prezidentských volieb by mohlo byť opäť súbojom úradujúceho prezidenta Emmanuela Macrona a líderky krajne pravicového Národného združenia Marine Le Penovej.



Kontroverzný bývalý novinár, spisovateľ a pravicový ultranacionalista Éric Zemmour totiž po niekoľkých týždňoch raketového rastu popularity - v októbri - klesol v prieskumoch na tretie miesto, informovala v piatok agentúra AFP.



Zemmour v piatok na sociálnej sieti Twitter avizoval, že začiatkom decembra zorganizuje zhromaždenie v Paríži, čo by podľa jeho spolupracovníkov mohol byť prvý míting jeho oficiálnej predvolebnej kampane, uviedol spravodajský web LCI.



Na tento víkend má Zemmour naplánovanú prvú zahraničnú cestu ako pravdepodobný prezidentský kandidát. Jeho cieľom je Londýn.



Túto návštevu však pre jeho štáb sprevádzajú nepríjemnosti, keďže charitatívna organizácia Royal Institution, v ktorej priestoroch sa malo konať Zemmourovo stretnutie s Francúzmi žijúcimi v Británii, deklarovala, že nedovolí, aby jej priestory využívali ľudia vystupujúci proti migrantom a moslimom.



Primátor Londýna Sadiq Khan, ktorý je pakistanského pôvodu, Zemmourove názory tiež odsúdil a povedal: "Nikto, kto chce rozdeľovať naše komunity alebo podnecovať nenávisť voči ľuďom pre farbu pleti alebo Boha, ktorého uctievajú, nie je v našom meste vítaný."



Nežiaducou osobou je Zemmour aj v Ženeve, kam plánuje zavítať 24. a 25. novembra.



Primátorka švajčiarskeho mesta Frédérique Perlierová avizovala, že Zemmourovi nedá k dispozícii žiadnu spoločenskú sálu v majetku mesta, aby sa nestala "spolupáchateľkou šírenia jeho nenávistného posolstva".



Online petíciu proti Zemmourovej návšteve v Ženeve podpísalo už viac ako 1500 ľudí.



Nepriateľským reakciám ľudí čelil Zemmour v posledných týždňoch aj počas svojich ciest po Francúzsku, napríklad v Bretónsku.



Francúzske médiá konštatovali, že tieto reakcie sú na míle ďaleko od triumfu, ktorý Zemmour zažil v polovici septembra v Nice, kde ho vítali ako rockovú hviezdu, keď tam prišiel predstaviť svoju knihu.



Zdroje z tímu pripravujúceho Zemmourovu kampaň pre prezidentské voľby v rozhovore pre francúzske médiá medzičasom vyjadrili pochybnosti o jeho schopnosti splniť podmienky pre prezidentskú kandidatúru: musí mať dosť finančných prostriedkov a získať podporu najmenej 500 poslancov zastupiteľstiev rôzneho stupňa. Napätie údajne vládne aj medzi členmi jeho tímu.



Zemmour sa preslávil knihami, v ktorých kritizuje migráciu moslimov do Európy, radikálnymi komentármi pre denník Le Figaro i tým, že bol podmienečne odsúdený za šírenie náboženskej nenávisti.



Paradoxom je, že on sám je potomkom migrantov: jeho rodina má alžírsko-židovské korene a prišla do Európy z Alžírska.



Éric Zemmour kritizuje aj hnutie za práva komunity LGBT+ a nedávno sa prezentoval názorom, že deti vo Francúzsku by mali mať francúzske mená. Komentátori pokles jeho popularity spájajú aj s jeho poslednými vyjadreniami na verejnosti, napr. pri príležitosti výročia teroristických útokov z 13. novembra 2015.



Prezidentské voľby sa vo Francúzsku uskutočnia v máji budúceho roka.