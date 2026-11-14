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Nové protesty vo Francúzsku sa zamerajú na ochranu detí
Demonštrovať sa bude už piatu sobotu po sebe, pričom hlavné zhromaždenie je naplánované v Paríži od 13.00 h a desiatky ďalších zhromaždení budú po celej krajine.
Autor TASR
Paríž 14. novembra (TASR) - Francúzsko sa v sobotu pripravuje na ďalšie protestné zhromaždenia, ktoré vyvolala frustrácia verejnosti z ekonomickej situácie, rastúcu infláciu aj odpor voči novému zákonu o polícii. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Demonštrovať sa bude už piatu sobotu po sebe, pričom hlavné zhromaždenie je naplánované v Paríži od 13.00 h a desiatky ďalších zhromaždení budú po celej krajine.
V hlavnom meste sa hnutie Žltých viest pripojí k stredoškolákom, odborom a ďalším aktivistom bojujúcim za práva detí alebo proti zákonu, ktorý by polícii poskytol väčšiu ochranu pri používaní zbraní.
Druhá najväčšia ekonomika Európskej únie je už viac ako mesiac zmietaná blokádami stredných škôl a demonštráciami proti zvyšovaniu životných nákladov. Francúzsko na budúci rok čakajú prezidentské voľby, ktoré podľa predvolebných prieskumov radikálna pravica považuje za najlepšiu šancu presadiť sa.
„Spoločnosť je v zlom stave,“ povedala Claire Bourdilleová z organizácie bojujúcej proti násiliu páchanom na deťoch a tínedžeroch. „Nemôžeme sa sústrediť na jednu vec viac ako na druhú,“ dodala.
Iní budú protestovať proti novému návrhu zákona, ktorý by zaručil policajtom prezumpciu legitímnej sebaobrany pri použití zbrane. Podľa jeho podporovateľov, vrátane strany Národné zhromaždenie prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej, je potrebné zabrániť automatickému podozrievaniu polície z použitia neprimeranej sily.
Kritici tvrdia, že návrh zákona, ktorý schválila dolná komora a smeruje do Senátu, sa rovná „povoleniu zabíjať“, pretože údajná policajná brutalita sa už teraz len zriedka dostane pred trestný súd.
Podľa úradov sa minulú sobotu na demonštráciách po celom Francúzsku zúčastnilo približne 146.000 ľudí, čo bolo oveľa menej ako počas predchádzajúcich víkendov. Najväčšie protesty súviseli so štrajkom odborárov, keď vo štvrtok minulý týždeň podľa oficiálnych údajov vyšlo do ulíc viac ako pol milióna ľudí.
Odbory vyzvali na nový štrajk v utorok po tom, čo odmietli ako „omrvinky“ vládny sľub o zvýšení minimálnej mzdy o 0,6 percenta.
Demonštrovať sa bude už piatu sobotu po sebe, pričom hlavné zhromaždenie je naplánované v Paríži od 13.00 h a desiatky ďalších zhromaždení budú po celej krajine.
V hlavnom meste sa hnutie Žltých viest pripojí k stredoškolákom, odborom a ďalším aktivistom bojujúcim za práva detí alebo proti zákonu, ktorý by polícii poskytol väčšiu ochranu pri používaní zbraní.
Druhá najväčšia ekonomika Európskej únie je už viac ako mesiac zmietaná blokádami stredných škôl a demonštráciami proti zvyšovaniu životných nákladov. Francúzsko na budúci rok čakajú prezidentské voľby, ktoré podľa predvolebných prieskumov radikálna pravica považuje za najlepšiu šancu presadiť sa.
„Spoločnosť je v zlom stave,“ povedala Claire Bourdilleová z organizácie bojujúcej proti násiliu páchanom na deťoch a tínedžeroch. „Nemôžeme sa sústrediť na jednu vec viac ako na druhú,“ dodala.
Iní budú protestovať proti novému návrhu zákona, ktorý by zaručil policajtom prezumpciu legitímnej sebaobrany pri použití zbrane. Podľa jeho podporovateľov, vrátane strany Národné zhromaždenie prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej, je potrebné zabrániť automatickému podozrievaniu polície z použitia neprimeranej sily.
Kritici tvrdia, že návrh zákona, ktorý schválila dolná komora a smeruje do Senátu, sa rovná „povoleniu zabíjať“, pretože údajná policajná brutalita sa už teraz len zriedka dostane pred trestný súd.
Podľa úradov sa minulú sobotu na demonštráciách po celom Francúzsku zúčastnilo približne 146.000 ľudí, čo bolo oveľa menej ako počas predchádzajúcich víkendov. Najväčšie protesty súviseli so štrajkom odborárov, keď vo štvrtok minulý týždeň podľa oficiálnych údajov vyšlo do ulíc viac ako pol milióna ľudí.
Odbory vyzvali na nový štrajk v utorok po tom, čo odmietli ako „omrvinky“ vládny sľub o zvýšení minimálnej mzdy o 0,6 percenta.