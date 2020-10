Nové rýchlotesty na koronavírus ukážu výsledky do piatich minút

Oxford 15. októbra (TASR) - Vedci z Oxfordskej univerzity v Británii vyvinuli antigénové rýchlotesty na koronavírus, ktoré výsledky ukážu do piatich minút. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Vedci dúfajú, že proces uvedenia testov na trh sa spustí začiatkom roka 2021, hotový produkt by potom mohol byť schválený v prvej polovici nasledujúceho roka. Tieto testy by podľa odborníkov mohli nájsť využitie najmä na letiskách či rôznych podnikoch v rámci hromadných testovaní.



Testy dokážu rýchlo identifikovať koronavírus v ľudskom tele a s vysokou pravdepodobnosťou ho odlíšiť od iných vírusov, uviedli autori výskumu. Profesor Achilles Kapanidis, ktorý sa na vývoji na univerzite v Oxforde podieľa, ich označil za "jednoduché, mimoriadne rýchle a finančne úsporné".



Jednou z obáv odborníkov na nadchádzajúce zimné mesiace je aj reakcia, ktorú môže nákaza koronavírusom vyvolať v spojení s inými bežnými sezónnymi respiračnými ochoreniami. Výhodou pre lekárov by preto mohli byť práve tieto testy, ktoré vedia jednotlivé vírusy spoľahlivo rozoznať, vysvetľuje Reuters.



Antigénové rýchlotesty, ktoré odhaľujú prípadnú nákazu koronavírusom výterom z nosnej a ústnej dutiny, sa používajú aj v súčasnosti, pretože sú lacnejšie a rýchlejšie ako PCR testy, ktoré výsledky odhalia z krvi - tie sú však spoľahlivejšie.



Distribúciu súprav antigénových rýchlotestov v Európe oznámila tento týždeň aj nemecká firma predávajúca zdravotnícku techniku Siemens Healthineers. Zároveň však varovala, že farmaceutický sektor možno nezvládne vysoký dopyt po týchto testoch na koronavírus.