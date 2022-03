Nové sankcie EÚ trestajú hornú komoru ruského parlamentu a Minsk

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 9. marca (TASR) - Európska únia sa dohodla, že v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine zaradí 146 členov hornej komory ruského parlamentu a 14 oligarchov a ich príbuzných napojených na Kremeľ na svoj zoznam sankcií. Nové sankcie sa týkajú aj Bieloruska. O utorkovom rozhodnutí najvyšších predstaviteľov EÚ informuje bruselský spravodajca TASR.Informáciu na svojom účte na Twitteri v stredu potvrdila šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá uviedla, že Úniav reakcii na ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine.Exekutíva EÚ v oficiálnom vyhlásení spresnila, že víta utorňajšiu dohodu na úrovni členských krajín o prijatí ďalších cielených sankcií voči Rusku a Bielorusku.Nové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k doterajšiemu súboru sankcií týkajúcich sa Ruska podľa EK pomôžu ešte lepšie zabezpečiť, aby sa tieto sankcie nedali obchádzať, a to ani prostredníctvom Bieloruska.V prípade Bieloruska nové opatrenia zavádzajú odpojenie od systému SWIFT na Belagroprombank, Bank Dabrabyt a Rozvojovú banku Bieloruska, ako aj ich bieloruské dcérske spoločnosti.EÚ zakázala transakcie s Bieloruskou centrálnou bankou súvisiace so správou rezerv alebo aktív a s poskytovaním verejného financovania obchodu a investícií v Bielorusku. Nové opatrenia objasňujú tiež, že aktíva v kryptomenách spadajú do rozsahua rozširujú existujúce finančné obmedzenia tým, že kopírujú už zavedené sankčné opatrenia voči Rusku. A od Od 12. apríla 2022 zakazujú kótovanie a poskytovanie služieb v súvislosti s akciami bieloruských štátnych subjektov na obchodných miestach EÚ.Únia výrazne obmedzí finančné toky z Bieloruska do eurobloku aj zákazom prijímania vkladov presahujúcich 100.000 eur od bieloruských štátnych príslušníkov alebo rezidentov, zákazom držania účtov bieloruských klientov centrálnymi depozitármi cenných papierov EÚ, ako aj zákazom predaja cenných papierov denominovaných v eurách bieloruským klientom.Zakázané je tiež poskytovanie eurobankoviek Bielorusku.Pre Rusko sa nové obmedzenia týkajú vývozu námornej navigačnej a rádiokomunikačnej technológie a na sankčný zoznam štátnych spoločností bol pridaný Ruský námorný register lodnej dopravy.Aj v prípade Ruska potvrdila EÚ spoločné chápanie toho, že pôžičky a úvery možno poskytovať akýmikoľvek prostriedkami vrátane kryptoaktív, a objasnila pojem, aby tie jasne zahŕňali aj kryptoaktíva, a tým zabezpečila riadnu implementáciu platných obmedzení. V praxi ide o snahu zabrániť ruským a bieloruským subjektom vyhýbať sa sankciám prostredníctvom kryptomien.Okrem toho sa na sankčnom zozname EÚ ocitlo ďalších 160 osôb, ktoré EÚ spája s akciami narúšajúcimi alebo ohrozujúcimi územnú celistvosť, suverenitu a nezávislosť Ukrajiny.Medzi uvedené osoby patrí 14 oligarchov a prominentných podnikateľov zapojených do kľúčových ekonomických sektorov, ktorí zaisťujú Ruskej federácii podstatný zdroj príjmov najmä v metalurgickom, poľnohospodárskom, farmaceutickom, telekomunikačnom a digitálnom priemysle. Sankcie sa týkajú aj ich najbližších rodinných príslušníkov.Na zoznam bolo pridaných aj 146 členov Rady Ruskej federácie, ktorí ratifikovali vládne rozhodnutia Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.Reštriktívne opatrenia EÚ sa v súčasnosti vzťahujú celkovo na 862 jednotlivcov a 53 subjektov.