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Nové vedenie Krakova uprednostní električky a upúšťa od výstavby metra
V budúcom roku by sa namiesto toho mala začať príprava dokumentácie pre päť nových električkových liniek vrátane prepojenia s mestskou a prímestskou železnicou.
Autor TASR
Krakov 17. novembra (TASR) - Nové vedenie Krakova upúšťa od príprav na výstavbu metra a zameria sa na rozvoj električkových tratí. V roku 2025 bola predstavená koncepcia dvoch liniek metra s celkovou dĺžkou takmer 29 km a prvá mala začať premávať do roku 2035. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálov Interia, Onet a Obserwator logistyczny.
„Na rozdiel od predchádzajúcich vedení nebudeme sľubovať nič, čo sa týka metra. Od tohto projektu ustupujeme,“ povedal viceprimátor Krakova Karol Walachowski pre portál LoveKrakow. V návrhu mestského rozpočtu na rok 2027 už nie sú prostriedky na ďalšie práce na metre.
V budúcom roku by sa namiesto toho mala začať príprava dokumentácie pre päť nových električkových liniek vrátane prepojenia s mestskou a prímestskou železnicou.
Zmenu už kritizoval bývalý viceprimátor a obhajca metra Stanislaw Mazur. Argumentoval, že investícia by priniesla nielen dopravné, ale aj ekonomické výhody.
„Tento projekt bol koncipovaný ako reálna cesta rozvoja, aj z hľadiska investícií, pretože zo sumy, ktorú sme plánovali, mala podstatná časť smerovať do krakovského hospodárstva, čo by výrazne podporilo jeho rozvoj,“ povedal v Rádiu Krakow.
Náklady na výstavbu dvoch plánovaných liniek metra sa odhadovali na 13 až 15 miliárd zlotých (2,95 až 4,41 miliardy eur), pričom zadlženosť mesta dosahuje približne deväť miliárd zlotých. Podľa skorších odhadov Walachowského by skutočné náklady mohli prekročiť 20 miliárd.
Úplne vylúčený nie je ani návrat k projektu, ale podľa zdrojov portálu LoveKrakow by bola podmienkou viacmiliardová podpora zo štátneho rozpočtu.
Plány na výstavbu metra v Krakove siahajú do 60. rokov 20. storočia. V referende z roku 2014 sa za podzemnú železnicu vyslovilo vyše 55 percent hlasujúcich. V roku 2025 bola predstavená koncepcia dvoch liniek s celkovou dĺžkou takmer 29 km a 29 stanicami s jeho spustením v roku 2035.
V referende v máji 2026 obyvatelia Krakova odvolali vtedajšieho primátora Aleksandra Miszalského z vládnej Občianskej koalície a v septembrových voľbách zvíťazil nezávislý kandidát Lukasz Gibala.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Na rozdiel od predchádzajúcich vedení nebudeme sľubovať nič, čo sa týka metra. Od tohto projektu ustupujeme,“ povedal viceprimátor Krakova Karol Walachowski pre portál LoveKrakow. V návrhu mestského rozpočtu na rok 2027 už nie sú prostriedky na ďalšie práce na metre.
V budúcom roku by sa namiesto toho mala začať príprava dokumentácie pre päť nových električkových liniek vrátane prepojenia s mestskou a prímestskou železnicou.
Zmenu už kritizoval bývalý viceprimátor a obhajca metra Stanislaw Mazur. Argumentoval, že investícia by priniesla nielen dopravné, ale aj ekonomické výhody.
„Tento projekt bol koncipovaný ako reálna cesta rozvoja, aj z hľadiska investícií, pretože zo sumy, ktorú sme plánovali, mala podstatná časť smerovať do krakovského hospodárstva, čo by výrazne podporilo jeho rozvoj,“ povedal v Rádiu Krakow.
Náklady na výstavbu dvoch plánovaných liniek metra sa odhadovali na 13 až 15 miliárd zlotých (2,95 až 4,41 miliardy eur), pričom zadlženosť mesta dosahuje približne deväť miliárd zlotých. Podľa skorších odhadov Walachowského by skutočné náklady mohli prekročiť 20 miliárd.
Úplne vylúčený nie je ani návrat k projektu, ale podľa zdrojov portálu LoveKrakow by bola podmienkou viacmiliardová podpora zo štátneho rozpočtu.
Plány na výstavbu metra v Krakove siahajú do 60. rokov 20. storočia. V referende z roku 2014 sa za podzemnú železnicu vyslovilo vyše 55 percent hlasujúcich. V roku 2025 bola predstavená koncepcia dvoch liniek s celkovou dĺžkou takmer 29 km a 29 stanicami s jeho spustením v roku 2035.
V referende v máji 2026 obyvatelia Krakova odvolali vtedajšieho primátora Aleksandra Miszalského z vládnej Občianskej koalície a v septembrových voľbách zvíťazil nezávislý kandidát Lukasz Gibala.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)