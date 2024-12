Nové vedenie Sýrie pátra po nezvestnom americkom novinárovi

Damask 13. decembra (TASR) - Nové sýrske vedenie vo štvrtok oznámilo, že pátra po unesenom americkom novinárovi Austinovi Ticeovi a zabezpečilo prepustenie ďalšieho Američana zadržiavaného v Sýrii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Potvrdzujeme našu ochotu priamo spolupracovať s americkou administratívou pri pátraní po amerických občanoch, ktorí zmizli v dôsledku bývalého Asadovho režimu," vyhlásilo oddelenie politických záležitostí prechodnej vlády na sociálnej sieti Telegram.



Zároveň informovalo o prepustení Travisa Timmermana, ďalšieho občana USA zadržiavaného v Sýrii. Podľa amerických médií bol 29-ročný Timmerman naposledy videný začiatkom júna v Budapešti.



Po páde Asadovho režimu mnoho obyvateľov a ozbrojencov vtrhlo do vládnych väzníc a oslobodili väzňov. Niektorí z nich strávili za mrežami desiatky rokov.



Novinár Tice (31) zmizol 14. augusta 2012 na kontrolnom stanovišti v nepokojnej oblasti západne od sýrskej metropoly Damask.



Mesiac po únose bol zverejnený videozáznam, na ktorom je Tice so zaviazanými očami obklopený ozbrojenými mužmi a hovorí: "Ó, Ježiš." Odvtedy o ňom nie je nič známe a sýrska vláda verejne poprela, že by ho zadržiavala.



Spojené štáty opätovne vyzvali na jeho prepustenie. Úradujúci americký prezident Joe Biden v nedeľu vyhlásil, že Tice je podľa americkej vlády nažive a po páde režimu prezidenta Bašára Asada je Washington odhodlaný priviesť ho domov.