Nové vitráže katedrály Notre-Dame budú z dielne Claire Tabouretovej

Paríž 19. decembra (TASR) - Elyzejský palác a parížska arcidiecéza v stredu oznámili, že vytvorením šiestich veľkých vitráží v južných kaplnkách katedrály Notre-Dame v Paríži poverili 43-ročnú francúzsku umelkyňu Claire Tabouretovú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a denníka Le Figaro.



Tabouretová v užšom výberovom konaní porazila siedmich ďalších umelcov vrátane konceptuálneho francúzskeho maliara a dizajnéra Daniela Burena a čínskeho portrétistu Yan Pei-Minga.



Tabouretová je označovaná za hviezdu francúzskej figurálnej maľby. Je absolventkou školy výtvarných umení Beaux-Arts v Paríži. Pre širokú verejnosť ju objavil miliardár François Pinault, ktorý ako zberateľ umenia v roku 2013 impulzívne skúpil všetky jej obrazy vystavené v galérii Isabelle Gounodovej.



Odvtedy Tabouretová, ktorá žije striedavo v Los Angeles a vo Francúzsku, zažíva hviezdnu kariéru - nedávno bola hostkou Vatikánu na interdisciplinárnej výstave súčasného umenia Bienále v Benátkach. Vystavovala tam vtedy v ženskej väznici dojemné portréty vytvorené na základe fotografií, ktoré jej zverili väzenkyne.



Pre projekt vitráží parížskej katedrály pripravila návrhy na tému zoslania Ducha svätého na apoštolov po Ježišovom nanebovstúpení. V rámci tohto projektu bude Tabouretová spolupracovať so sklárskymi dielňami Simon-Marq v meste Remeš (Reims), založenými pred takmer 400 rokmi.



Návrh na výmenu okien v šiestich kaplnkách pozdĺž južnej strany Notre-Dame ako súčasti generálnej opravy chrámu po ničivom požiari z roku 2019 sa pritom stretol s veľkou kritikou niektorých ochranárskych združení a viedol i k online petícii, ktorá má okolo 245.000 podpisov.



Plán totiž zahŕňa odstránenie šiestich vitráží v relatívne dobrom stave, zdobených geometrickými motívmi, od architekta Eugena Violleta-le-Duca, ktoré sú zaradené medzi historické pamiatky.



Ministerstvo kultúry, parížska diecéza a francúzsky štát, ktorý za prácu platí štyri milióny eur, však napokon presadili myšlienku integrácie moderného komponentu umenia do renovovanej katedrály, ako si to želal francúzsky prezident Emmanuel Macron, napísal denník La Croix.



Víťazné návrhy Claire Tabouretovej pritom vzdávajú poctu aj výtvorom Violleta-le-Duca z 19. storočia, a to použitím niektorých ich motívov v pozadí, avšak v živých farebných kontrastoch.



Katedrála Notre Dame bola oficiálne znovuotvorená 7. decembra. Nové vitráže majú byť inštalované do konca roku 2026, zatiaľ čo staré budú demontované a umiestnené buď v múzeu, alebo v inom kostole či katedrále, povedal novinárom projektový manažér rekonštrukcie Notre-Dame Philippe Jost.