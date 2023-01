Nové všeobecné ambulancie v Slovinsku čelia vysokému záujmu pacientov

Ľubľana 6. januára (TASR) - Zdravotné stredisko Bežigrad v slovinskej Ľubľane aj v piatok čelilo návalu pacientov, ktorí sa snažia zaregistrovať do dvoch novootvorených ambulancií všeobecného lekára. TASR informuje podľa agentúry STA.



Pred strediskom sa už štvrtý deň tvorila tlačenica ľudí, ktorí dúfajú, že sa budú môcť prihlásiť k všeobecnému lekárovi. Ako pre TV Slovenija a spravodajský portál 24ur.com povedal prvý čakajúci, prišiel krátko po polnoci, aby sa dostal do denného limitu 70 registrovaných. Niektorí si priniesli deky a stoličky, aby si uľahčili čakanie. Dve nové ambulancie môžu prijať zhruba 2 500 pacientov.



"To je hanba! Celý život si platíš zdravotné poistenie a potom, vo veku 85 rokov, musíš čakať celú noc, aby si mohol mať svojho lekára," povedala jedna z čakajúcich.



"Ak ste čakali včera a nedostali ste sa na rad, dnes ste mohli prísť znova,“ povedala ďalšia.



Praktického lekára nemá v Slovinsku viac ako 130.000 ľudí a tento počet stúpa, keďže lekári odchádzajú do dôchodku prípadne ambulancie rušia. Len málo z nich berie nových pacientov.



Parlament v snahe vyriešiť tento problém schválil s účinnosťou od 1. januára zákon, ktorý umožnil otvorenie 94 nových ambulancií pre takýchto pacientov po celej krajine. Devätnásť ambulancií by malo pribudnúť v Ľubľane, kde nového praktického lekára zháňa asi 115.000 pacientov.



Zákon má motivovať lekárov čiastočným oslobodením od dane. Lekári tak v čistom môžu získať približne 80 eur na hodinu a sestry okolo 35 eur, uviedla riaditeľka zdravotného strediska.