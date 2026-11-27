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Nové zistenia o Bardellovi vyvolali šok aj v jeho strane
Bardella vedie RN od roku 2022 a Marine Le Penová ho označila za svojho kandidáta na premiéra v prípade víťazstva v prezidentských voľbách v roku 2027.
Autor TASR
Paríž 27. novembra (TASR) – Nové zistenia francúzskych médií o antisemitských výrokoch pripisovaných predsedovi krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Jordanovi Bardellovi vyvolali vo štvrtok ostré reakcie francúzskych politikov. Predstavitelia ľavice a centristi Bardellu vyzvali, aby vyvodil politickú zodpovednosť, zatiaľ čo v radoch jeho podporovateľov sa objavili rozpaky aj obhajoba. Bardella autorstvo výrokov naďalej popiera, informoval na svojom webe denník Libération, píše TASR.
Prvý tajomník Socialistickej strany (PS) Olivier Faure vyhlásil, že Bardella „nie je žiadnou výnimkou“, lebo podľa neho sa celá história krajnej pravice opiera o antisemitizmus a rasizmus. Vyzval pravicu, aby obnovila republikánsku hrádzu proti krajnej pravici, a ľavicu, aby si uvedomila rozsah hrozby a odmietla podobné sektárstvo.
Poslanec Alexis Corbière, ktorý bol členom strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), uviedol, že Bardellova „obranná línia“ sa po nových zisteniach rozpadla. Zverejnené materiály podľa neho potvrdzujú Bardellov niekdajší antisemitizmus inšpirovaný ideológiou Alaina Sorala. Corbière vyzval Bardellu, aby sa stiahol z politického života.
Poslanec LFI Paul Vannier označil kauzu za záležitosť celej strany RN, nielen jej predsedu. Poukázal pritom na to, že Bardella nedávno získal podporu 99 percent delegátov na straníckom kongrese.
Europoslanec Pascal Canfin zo strany Obroda (Renaissance) kritizoval aj predsedníčku RN Marine Le Penovú za to, že Bardellu bezvýhradne podporila. Podľa neho buď aj ona klame verejnosť, alebo jej chýba odvaha či schopnosť dištancovať sa od jeho výrokov. V oboch prípadoch ju to podľa Canfina diskvalifikuje.
Minister spravodlivosti Gérald Darmanin využil kauzu na kritiku pravicovo-liberálneho prezidentského kandidáta Davida Lisnarda. Vyčítal mu, že v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter odmietol povedať, koho by podporil v druhom kole prezidentských volieb – Marine Le Penovú alebo Édouarda Philippa.
Bardella vo vyhlásení opätovne dôrazne poprel, že by bol autorom citovaných výrokov, a označil zverejňovanie informácií za „kampaň prenasledovania“.
Primátor mesta Béziers Robert Ménard, ktorý má blízko k postojom RN, vyjadril v súvislosti s najnovšími zisteniami znepokojenie a uviedol, že dúfa, že nie sú pravdivé.
Hovorca RN Laurent Jacobelli v rozhovore pre televíznu stanicu CNews obvinil denníky Le Monde a Mediapart zo zverejňovania nepravdivých informácií v snahe zabrániť nástupu RN k moci. Zároveň trval na tom, že Bardella dané antisemitské výroky nevyslovil.
Mediapart zverejnil prvé informácie o údajných antisemitských výrokoch v septembri. Nové materiály zverejnené spolu s denníkom Le Monde obsahujú ďalšie časti súkromnej konverzácie na platforme Messenger z roku 2013, keď bol Bardella členom Národného frontu (FN) - predchodcu RN.
Obe médiá uviedli, že získali celú konverzáciu a jej autenticitu overovali aj prostredníctvom spoločnosti Meta a súdneho exekútora. Le Monde poukázal na viaceré súvislosti a osobné detaily, ktoré podľa neho spájajú účet s Bardellom. Ten však prostredníctvom svojho právnika autorstvo správ kategoricky odmietol a nevylúčil ďalšie právne kroky.
Bardella vedie RN od roku 2022 a Marine Le Penová ho označila za svojho kandidáta na premiéra v prípade víťazstva v prezidentských voľbách v roku 2027. RN sa dlhodobo usiluje zbaviť povesti spojenej s rasistickými a antisemitskými výrokmi zakladateľa FN Jeana-Mariu Le Pena, ktorý zomrel v januári 2025. Le Pen bol za rasizmus a antisemitizmus opakovane odsúdený.
Prvý tajomník Socialistickej strany (PS) Olivier Faure vyhlásil, že Bardella „nie je žiadnou výnimkou“, lebo podľa neho sa celá história krajnej pravice opiera o antisemitizmus a rasizmus. Vyzval pravicu, aby obnovila republikánsku hrádzu proti krajnej pravici, a ľavicu, aby si uvedomila rozsah hrozby a odmietla podobné sektárstvo.
Poslanec Alexis Corbière, ktorý bol členom strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), uviedol, že Bardellova „obranná línia“ sa po nových zisteniach rozpadla. Zverejnené materiály podľa neho potvrdzujú Bardellov niekdajší antisemitizmus inšpirovaný ideológiou Alaina Sorala. Corbière vyzval Bardellu, aby sa stiahol z politického života.
Poslanec LFI Paul Vannier označil kauzu za záležitosť celej strany RN, nielen jej predsedu. Poukázal pritom na to, že Bardella nedávno získal podporu 99 percent delegátov na straníckom kongrese.
Europoslanec Pascal Canfin zo strany Obroda (Renaissance) kritizoval aj predsedníčku RN Marine Le Penovú za to, že Bardellu bezvýhradne podporila. Podľa neho buď aj ona klame verejnosť, alebo jej chýba odvaha či schopnosť dištancovať sa od jeho výrokov. V oboch prípadoch ju to podľa Canfina diskvalifikuje.
Minister spravodlivosti Gérald Darmanin využil kauzu na kritiku pravicovo-liberálneho prezidentského kandidáta Davida Lisnarda. Vyčítal mu, že v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter odmietol povedať, koho by podporil v druhom kole prezidentských volieb – Marine Le Penovú alebo Édouarda Philippa.
Bardella vo vyhlásení opätovne dôrazne poprel, že by bol autorom citovaných výrokov, a označil zverejňovanie informácií za „kampaň prenasledovania“.
Primátor mesta Béziers Robert Ménard, ktorý má blízko k postojom RN, vyjadril v súvislosti s najnovšími zisteniami znepokojenie a uviedol, že dúfa, že nie sú pravdivé.
Hovorca RN Laurent Jacobelli v rozhovore pre televíznu stanicu CNews obvinil denníky Le Monde a Mediapart zo zverejňovania nepravdivých informácií v snahe zabrániť nástupu RN k moci. Zároveň trval na tom, že Bardella dané antisemitské výroky nevyslovil.
Mediapart zverejnil prvé informácie o údajných antisemitských výrokoch v septembri. Nové materiály zverejnené spolu s denníkom Le Monde obsahujú ďalšie časti súkromnej konverzácie na platforme Messenger z roku 2013, keď bol Bardella členom Národného frontu (FN) - predchodcu RN.
Obe médiá uviedli, že získali celú konverzáciu a jej autenticitu overovali aj prostredníctvom spoločnosti Meta a súdneho exekútora. Le Monde poukázal na viaceré súvislosti a osobné detaily, ktoré podľa neho spájajú účet s Bardellom. Ten však prostredníctvom svojho právnika autorstvo správ kategoricky odmietol a nevylúčil ďalšie právne kroky.
Bardella vedie RN od roku 2022 a Marine Le Penová ho označila za svojho kandidáta na premiéra v prípade víťazstva v prezidentských voľbách v roku 2027. RN sa dlhodobo usiluje zbaviť povesti spojenej s rasistickými a antisemitskými výrokmi zakladateľa FN Jeana-Mariu Le Pena, ktorý zomrel v januári 2025. Le Pen bol za rasizmus a antisemitizmus opakovane odsúdený.