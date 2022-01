V Taliansku prezidenta nezvolili, poslanci hádzali prázdne lístky

Rím 25. januára (TASR) - V Taliansku sa v pondelkovom prvom kole volieb podľa očakávaní nepodarilo zvoliť novú hlavu štátu. Nikto z kandidátov nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov celkovo 1009 voliteľov. Hlavné vládne strany už predtým avizovali, že ich poslanci v tajnom hlasovaní vhodia do urny prázdne lístky, informovala agentúra DPA.



Keďže stredoľavé a stredopravé strany sa nedohodli na spoločnom kandidátovi, je rovnako nepravdepodobné, že nástupcu Sergia Mattarellu zvolia v utorkovom druhom a stredajšom treťom kole voľby. Od štvrtého kola, ku ktorému by malo dôjsť vo štvrtok, už bude stačiť kandidátovi na víťazstvo jednoduchá väčšina hlasov.



V súboji o post hlavy štátu už tradične nie sú žiadni oficiálni kandidáti, no súčasný premiér Mario Draghi je už dlho považovaný za favorita. Keďže však nemôže zastávať obe funkcie, v Ríme už týždne prebiehajú rokovania o tom, ako ďalej s jeho vládou, v ktorej sú zastúpené takmer všetky významné parlamentné strany. Bývalý premiér Silvio Berlusconi v sobotu oznámil, že o úrad prezidenta sa uchádzať nebude.



O hlave štátu v Taliansku rozhoduje zbor 1009 voliteľov. Ide o 630 členov Poslaneckej snemovne, 315 zvolených senátorov, šiestich doživotných senátorov a 58 zástupcov 20 talianskych regiónov.



Voliteľom nakazeným koronavírusom umožnili hlasovať v špeciálnom stane pred budovou parlamentu.