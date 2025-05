Novela zákona vo Švédsku zakazuje online nákup sexuálnych služieb

Štokholm 20. mája (TASR) - Švédsky parlament v utorok schválil novelu zákona o prostitúcii, ktorý zakazuje nákup sexuálnych služieb na internete. Postihne to aj platformu OnlyFans, ktorá umožňuje nákup a predaj pornografie na zákazku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na základe novely si budú môcť užívatelia naďalej prezerať a kupovať vopred pripravené videá, no požiadať niekoho a zaplatiť si za vykonanie konkrétneho sexuálneho činu bude nezákonné.



Švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer uviedol, že novelizovaný zákon je prirodzeným rozšírením predpisov o prostitúcii v krajine. „V podstate ide o to, že každý, kto si kupuje sexuálne aktivity vykonávané na diaľku, by mal byť potrestaný rovnako ako tí, ktorí si kupujú sexuálne aktivity zahŕňajúce fyzický kontakt,“ povedal Strömmer pre noviny Svenska Dagbladet.



„Ide o novú formu nákupu sexuálnych služieb a je najvyšší čas, aby sme zmodernizovali zákon o nákupe sexuálnych služieb a aby sme doň zahrnuli aj nákupy, ktoré sa uskutočňujú na diaľku na digitálnych platformách ako je OnlyFans,“ povedala švédska poslankyňa Teresa Carvalhová pre televíziu TV4.



Zákon mal podľa AFP vo švédskom parlamente širokú podporu. Kritizovali ho najmä tvorcovia obsahu na platforme OnlyFans, pretože uškodí ich príjmom.