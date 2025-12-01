< sekcia Zahraničie
NOVEMBER V ČESKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša novembrový výberový prehľad udalostí v Česku.
Autor TASR
Bratislava/Praha 1. decembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša novembrový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.
3. novembra - Subjekty vznikajúcej českej vlády, hnutie ANO, SPD a strana Motoristi sebe, podpísali koaličnú zmluvu. Stalo sa tak mesiac po voľbách do Poslaneckej snemovne a krátko pred začiatkom ustanovujúcej schôdze dolnej komory. V zmluve si strany potvrdili rozdelenie jednotlivých ministerstiev - deväť členov vlády vrátane premiéra pre ANO, štyri ministerstvá Motoristom a tri hnutiu SPD.
4. novembra - Kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup a politický väzeň, zomrel vo veku 82 rokov. V októbri podstúpil akútnu operáciu, po prepustení do domácej starostlivosti bol ale onedlho vo vážnom stave opätovne hospitalizovaný.
- Slovenský prezident Peter Pellegrini počas pracovnej návštevy Českej republiky naznačil, že by sa v priebehu budúceho roka mohol stretnúť so svojím českým náprotivkom Petrom Pavlom v pohraničnom regióne medzi krajinami v rámci úsilia prehĺbiť vzájomné vzťahy. Pellegrini označil hodinové stretnutie s Pavlom za priateľské a konštruktívne.
5. novembra - Novým predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa stal šéf hnutia SPD Tomio Okamura. Za jeho zvolenie v tajnej voľbe hlasovalo 107 poslancov. Viacerí poslanci končiacej koalície považujú šéfa SPD na čele dolnej komory parlamentu za národnú aj medzinárodnú hanbu a jeho výroky za významné bezpečnostné riziko.
- Kancelária prezidenta Českej republiky sa dopustila viacerých závažných pochybení v rokoch 2019 až 2021 počas éry vtedajšieho prezidenta Miloša Zemana. Zahŕňa to uhradenie výdavkov na jeho súkromný súdny spor či obchádzanie zákona priamym zadávaním zákaziek. Závery z kontroly zverejnil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) takmer tri roky po tom, ako jeho vedenie správu schválilo. Úrad ju doteraz nemohol zverejniť vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie.
6. novembra - Prezident Petr Pavel prijal demisiu vlády, ktorú mu na Pražský hrad osobne priniesol končiaci premiér Petr Fiala. Zároveň Fialov kabinet poveril, aby vládol v demisii až do vymenovania novej vlády.
8. novembra - Zástupcovia českej politickej strany TOP 09 si zvolili za svojho nového lídra Matěja Ondřeja Havla, ktorý vo funkcii strieda Markétu Pekarovú Adamovú. Z celkového počtu 171 hlasov členov strany získal 120.
12. novembra - Ak predseda hnutia ANO Andrej Babiš jasne ukáže, že chce svoj konflikt záujmov vyriešiť v súlade so zákonmi, je prezident Petr Pavel pripravený bezodkladne ho vymenovať za predsedu vlády. Konflikt záujmov má súvisieť s vlastníctvom holdingu Agrofert.
17. novembra - Prezident Pavel uviedol, že na vymenovanie nového premiéra je potrebná transparentnosť. Ak by predseda hnutia ANO Andrej Babiš nebol schopný uspokojivo vyriešiť svoj konflikt záujmov, potom by jeho vymenovaním prispel k vzniku protiprávneho stavu. Povedal, že v takomto prípade by bolo vhodné, aby ANO ako víťaz nedávnych volieb navrhlo do funkcie predsedu vlády iného kandidáta.
18. novembra - Andrej Babiš uviedol, že nemá logiku, aby robil nezvratné kroky ohľadom svojho konfliktu záujmov, ak nebude mať istotu, že ho prezident Petr Pavel vymenuje za premiéra novej vlády. Zopakoval, že ak bude menovaný za predsedu vlády, vyrieši problém v súlade s európskymi zákonmi a českými súdmi.
- Juraj Blanár odovzdal v rezidencii slovenského veľvyslanca v ČR Zlatú pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bývalému českému hokejistovi a trénerovi Vladimírovi Vůjtekovi. V minulosti trénoval aj slovenskú reprezentáciu a získal s ňou striebro na MS 2012. Blanár ocenil jeho prínos k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí a rozvoju vzťahov medzi SR a ČR.
19. novembra - Od začiatku roka do 16. novembra sa v Česku podľa Štátneho zdravotného ústavu nakazilo žltačkou typu A už 2597 ľudí, čo je v porovnaní s vlaňajškom štvornásobok. Najviac prípadov je v Prahe a Stredočeskom kraji. Približne 80 percent nakazených hospitalizovali a od začiatku roka v súvislosti so žltačkou zomrelo 29 ľudí.
20. novembra - K čelnej zrážke dvoch vlakov došlo skoro ráno na železničnej trati medzi mestom Zliv a obcou Dívčice v okrese České Budějovice. Stret rýchlika s osobným vlakom si vyžiadal zranenia vyše 40 ľudí, z toho štyroch ťažko.
25. novembra - O vyslovení dôvery novej českej vláde by sa podľa ideálneho scenára vznikajúcej koalície mohlo v Poslaneckej snemovni českého parlamentu hlasovať v druhom januárovom týždni. Povedal to predseda snemovne Tomio Okamura. Strany formujúcej sa vlády chcú, aby bola vymenovaná do polovice decembra tak, aby na nasledujúci summit EÚ v dňoch 18. a 19. decembra už mohol ako premiér ísť Andrej Babiš.
26. novembra - Andrej Babiš odovzdal českému prezidentovi Petrovi Pavlovi zoznam personálnych nominácií na členov svojej budúcej vlády. Sú v ňom očakávané mená vrátane riaditeľa Železníc SR (ŽSR) Ivana Bednárika ako nominanta na post ministra dopravy. Čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka, ktorý pôvodne ašpiroval na ministra zahraničných vecí, však strana nakoniec nominovala do čela rezortu životného prostredia.
27. novembra - Predseda snemovne rozhodol, že na zahraničnú cestu na Slovensko pôjdu na budúci týždeň len poslanci vznikajúcej koalície. Okamura to zdôvodnil tak, že na návšteve chce priateľskú atmosféru. Návšteva Slovenska je jediná, ktorú organizačný výbor snemovne pod jeho vedením schválil. Cestu poslancov na stretnutie parlamentných delegácií NATO či výborov EÚ zamietol.
- Andrej Babiš na mimoriadnej schôdzi poslaneckej snemovne parlamentu v pléne vyhlásil, že ho chce údajne opäť niekto zabiť. České médiá podľa jeho slov vytvárajú atmosféru ako médiá na Slovensku a pripomenul atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.
28. novembra - Generálny riaditeľ českej Správy železníc Jiří Svoboda mal doma v trezore hotovosť v hodnote viac než 80 miliónov korún (3,3 milióna eur). Peniaze v českých korunách, eurách aj dolároch našli kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu počas akcie, v rámci ktorej zasahovali aj v sídle Správy železníc. V Svobodovom súkromnom trezore kriminalisti objavili aj zbierku luxusných hodiniek.
30. novembra - Záujem Čechov o zimnú dovolenku v exotických krajinách neustále rastie. Zvyšuje sa aj suma, ktorú sú českí dovolenkári ochotní za pobyt v exotike minúť, pričom vysoký dopyt je po luxusnejších hoteloch s lepším stravovaním. Vo väčšine prípadov volia Česi pre svoju zimnú dovolenku nejakú exotickú destináciu, najviac stúpol záujem Indonéziu a Dominikánsku republiku.
