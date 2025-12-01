< sekcia Zahraničie
NOVEMBER V MAĎARSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša novembrový výberový prehľad udalostí v Maďarsku.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 1. decembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša novembrový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
3. novembra - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán ostro kritizoval Európsku úniu za jej plány týkajúce sa financovania Ukrajiny. Pripomenul analýzu týždenníka The Economist, podľa ktorej by Ukrajina potrebovala v nadchádzajúcich štyroch rokoch 400 miliárd USD (346 miliárd eur), ktoré by podľa Bruselu uhradila Európa.
5. novembra - Šesť ľudí zahynulo pri zrážke vlaku Tokaj Intercity s osobným autom pri severomaďarskej stanici Szentmártonkáta. Bola to celá posádka auta, vo vlaku nebol nikto zranený. Vodič auta porušil dopravné predpisy a na železničné priecestie vošiel napriek spusteným závorám, ktoré obišiel. Otec 24-ročného vodiča povedal, že šiesti mladí ľudia sa išli previesť, aby oslávili, že syn dostal trojtýždňový odklad na zaplatenie predchádzajúcej pokuty za dopravný priestupok.
6. novembra - Maďarská vláda sa rozhodla vykonať systematické preskúmanie právomocí Európskej únie v určitých kľúčových oblastiach, akými sú hospodárska politika, energetická politika, migračná politika, rodinná politika a kultúra. Uviedol to minister zodpovedný za záležitosti EÚ János Bóka.
7. novembra - Maďari v apríli budúceho roka nebudú voliť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ani prezidenta Ruska Vladimira Putina, ani amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyjadria svoj názor na 16-ročné pôsobenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána a tiež na program strany TISZA. Konštatoval to predseda mimoparlamentnej opozičnej partaje Péter Magyar v súvislosti s návštevou Orbána v USA.
11. novembra - Na maďarskej výcvikovej základni v Hajdúhadháze sa začalo vojenské cvičenie 150 maďarských, poľských a slovenských záložníkov. Ide o taktické cvičenie, ktoré zahŕňa aj nácvik ostrej streľby a zúčastnili sa na ňom aj pozorovatelia zo Slovinska a Chorvátska.
12. novembra - Každý dôchodca dostane dodatočné zvýšenie dôchodku za tento rok v priemere o 51.000 forintov (132 eur). Oznámil to premiér Orbán a dodal, že vláda postupne zavedie aj 14. mesačný dôchodok, pričom tento proces sa začne už na budúci rok.
13. novembra - Viktor Orbánv reakcii na vyšetrovanie korupčného škandálu na Ukrajine zdôraznil, že Maďarsko sa nemieni zúčastniť na „nalievaní peňazí" európskych daňových poplatníkov do chaosu na Ukrajine.
- Zdravotná služba budapeštianskeho letiska zasahovala v prípadoch dvoch letov, na palube ktorých bol pasažieri s vážnym zdravotným problémom. Situáciu komplikovala skutočnosť, že lietadlá pristáli v krátkom čase po sebe. V lietadle z Paríža dostal cestujúci epileptický záchvat a na palube letu z tureckej Antalye do nemeckého Stuttgartu, ktorý núdzovo pristál v Budapešti, viackrát oživovali skolabovaného pasažiera. Medzi pristátím týchto lietadiel uplynulo necelých desať minút.
18. novembra - Maďarská vládna strana Fidesz bude neustále útočiť na všetkých kandidátov mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA do 106 jednomandátových obvodov v parlamentných voľbách 2026. Po zverejnení zoznamu ašpirantov to konštatoval predseda strany Magyar. Vyjadril presvedčenie, že krajinu čakajú povznášajúce a nádherné dni, týždne a mesiace a že obyčajní ľudia získajú späť krajinu od padlej, skorumpovanej vlády.
- Poslanci maďarského parlamentu schválili návrh zákona o všeobecnom zákaze umelého mäsa. Za návrh hlasovalo 140 poslancov, desiati boli proti a 18 sa zdržalo hlasovania. Zákaz sa vzťahuje na produkty kultivované zo živočíšnych buniek alebo tkanív v umelých podmienkach, mimo živého organizmu. Netýka sa vegánskych náhrad mäsa z rastlinných bielkovín.
19. novembra - Európsky politický život je ovládaný extrémne protikresťanským, liberálnym mainstreamom, takže tým zodpovednejšie sa musí maďarská vláda stavať za ochranu a pomoc prenasledovaným kresťanom. Vyhlásil to maďarský minister zahraničných Péter Szijjártó. Zdôraznil, že Európa je priamo konfrontovaná s nebezpečenstvami vojen, migrácie a terorizmu. Tiež povedal, že zabránenie ruským dodávkam ropy a jadrovej spolupráci by bolo v príkrom rozpore s maďarskými národnými záujmami. Podľa neho Budapešť nedovolí európskym politikom, ktorých nazval „fanatikom sankcií“, aby zvyšovali náklady maďarských rodín na energie.
20. novembra - Maďarský prezident Tamás Sulyok sa ako vrchný veliteľ Maďarských ozbrojených síl zúčastnil na streľbe a pochode. Cvičenie sa konalo na vojenskej výcvikovej základni v obci Püspökszilágy v Peštianskej stolici. Prezident strieľal z pištole aj zo samopalu a prezrel si taktickú vojenskú ukážku. Nasledoval šesťkilometrový pochod, ktorý hlava štátu spolu s ďalšími vojakmi absolvovala v daždivom teréne.
26. novembra - Premiér Orbán prijal v Budapešti bývalého prezidenta Republiky srbskej a predsedu strany Nezávislí sociálni demokrati Milorada Dodika. Orbán ho prijal naposledy 22. septembra a stretli sa aj začiatkom augusta v Budapešti. Dodika oficiálne odvolali z funkcie v auguste, pretože odvolací súd zamietol jeho odvolanie proti rozhodnutiu Centrálnej volebnej komisie, ktorá mu odobrala prezidentský mandát.
30. novembra - Návšteva maďarského premiéra Viktora Orbána v v Moskve vyvolala vážne diplomatické napätie a poľský prezident Karol Nawrocki sa s ním z tohto dôvodu odmieta stretnúť. Podľa maďarského experta na bezpečnostnú politiku Pétera Tarjányiho to pre Poliakov nie je politickou, ale historicko-morálnou otázkou. Tarjányi si tvrdí, že Orbánova návšteva Vladimira Putina vyvoláva v Poľsku „historický reflex“, keďže to vzhľadom na okupácie, vojny a hrozby nemôže „považovať za diplomaciu“.
