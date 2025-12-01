< sekcia Zahraničie
NOVEMBER V NEMECKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša novembrový výberový prehľad udalostí v Nemecku.
Autor TASR
Bratislava/Berlín 1. decembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša novembrový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho významu, i témy so slovacikovým momentom.
2. novembra - Počet žiadostí o azyl v Nemecku naďalej klesá. Od začiatku roka do októbra ich podalo 97.277 nových ľudí, čo je výrazne menej než 199.947 za rovnaké obdobie minulého roka. K poklesu prispeli sprísnené hraničné kontroly, len od mája bolo na hraniciach odmietnutých alebo vrátených približne 18.600 ľudí.
3. novembra - Nemecké firmy čelia ďalšiemu náročnému roku, pričom viac podnikov plánuje na budúci rok znižovať počet pracovných miest než ich zvyšovať. Približne 36 % nemeckých podnikov oslovených v prieskume to zvažuje, naopak, vytvorenie nových pozícií plánuje iba 18 % firiem.
- V Berlíne sa počas nadchádzajúcich 15 rokov vysadia státisíce stromov. Vyplýva to zo zákona o adaptácii na zmenu klímy, ktorý v pondelok schválila potom, čo berlínska vláda. Cieľ legislatívy je zabezpečiť, že v Berlíne bude rásť milión stromov do roku 2040, čo predstavuje dvojnásobok aktuálneho počtu.
3. novembra - Neznámi páchatelia podpálili auto prvého tajomníka poslaneckého klubu strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Bernda Baumanna. Auto zhorelo priamo pred jeho domom v Hamburgu. Polícia incident vyšetruje ako zločin podpaľačstva s politickým motívom.
5. novembra - Krajinský súd v Aachene odsúdil na doživotie opatrovateľa za vraždu desiatich pacientov a 27 pokusov o vraždu. Muž, ktorý pracoval na jednotke paliatívnej starostlivosti, podával podľa súdu pacientom smrtiace injekcie.
6. novembra - Pôrodnica Charité v Berlíne oznámila, že koncom septembra sa tam narodili pätorčatá – dve dievčatá a traja chlapci. Uviedla, že novorodenci už viac ako zdvojnásobili svoju pôrodnú hmotnosť a spolu s matkou sa majú dobre. Päť detí sa narodilo cisárskym rezom na konci 28. týždňa tehotenstva. Pri pôrode asistoval 25-členný interdisciplinárny tím.
10. novembra - Nemecko výrazne zaostáva v rozširovaní dátových centier, najmä v oblasti umelej inteligencie. Kapacita všetkých inštalovaných dátových centier AI v Nemecku by sa mala do roku 2030 zvýšiť o 60 % na viac ako 5000 megawattov (MW), čo je len malý zlomok kapacity, ktorú už vybudovali krajiny ako USA a Čína.
12. novembra - Nemecká polícia oznámila zadržanie 16 osôb v rámci rozsiahlej operácie namierenej proti medzinárodným zločincom, ktorí sú súčasťou podvodného systému prezývaného „podvod s vnúčatami“. O takéto činy sa údajne pokúsili aj na Slovensku. V rámci podvodu sa volajúci vydávajú za príbuzných a predstierajú, že sa ocitli v núdzovej situácii – napríklad, že spôsobili dopravnú nehodu a niekto pri nej zahynul.
- Chemický a farmaceutický koncern Bayer vyčlenil ďalšiu takmer jednu miliardu eur na právne spory, ktoré vedie v Spojených štátoch v súvislosti s herbicídom Roundup. Vyvinula ho americká agrochemická spoločnosť Monsanto, ktorú v roku 2018 kúpila skupina Bayer za viac ako 60 miliárd USD (51,84 miliardy eur). V USA čelí desaťtisícom žalôb o náhradu škody v dôsledku údajného poškodenia zdravia po použití prípravku Roundup na báze glyfosátu.
15. novembra - Premiér východonemeckej spolkovej krajiny Sasko Michael Kretschmer (CDU) vyzval na obnovenie dodávok energetických surovín z Ruska po konci vojny na Ukrajine. Za tento názor dostal kritiku aj od vlastných straníckych kolegov. Podľa Kretschmera však Nemecko musí „zvážiť sankcie proti Rusku z vlastnej ekonomickej perspektívy“, lebo podľa neho nemecká energetická politika „vedie k deindustrializácii“.
19. novembra - Nemecko sa zaviazalo, že na výskum dlhotrvajúceho covidu a na lepšiu starostlivosť o covidových pacientov najbližších desať rokov vyčlení každoročne 50 miliónov eur. Medzi príznaky long covidu patria silná únava a znížená výdrž počas dlhšieho obdobia. Na tento stav, ktorý sa objavil počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny liek.
20. novembra - Mladí muži, ktorí sa chcú vyhnúť plánovanej novej vojenskej službe v Nemecku, by si mali pred odvodom zapáliť joint marihuany, vyhlásil podpredseda strany Ľavica Jan van Aken. Koalícia kancelára Friedricha Merza minulý týždeň dosiahla dohodu o novom programe dobrovoľnej vojenskej služby pre mladých mužov na posilnenie nemeckých ozbrojených síl - Bundeswehru.
25. novembra - Desať klimatických aktivistov zo skupiny Letzte Generation (Posledná generácia), ktorí 13. júla 2023 narušili prevádzku letiska v Hamburgu, musí leteckej spoločnosti Eurowings zaplatiť v občianskoprávnom spore odškodné vo výške viac ako 400.000 eur. Rozhodol o tom tamojší krajinský súd, ktorého verdikt zatiaľ nie je právoplatný a je možné sa proti nemu odvolať.
27. novembra - Nemecký policajný zväz očakáva búrlivý Silvester a varuje pred príliš malým počtom policajtov na zvládnutie situácie na prelome rokov. Sudcovia by podľa neho nemali byť v túto noc doma, ale mali by pracovať priamo v zadržiavacích a väzenských priestoroch. Vyzval na ďalšie sprísnenie zákazov petárd a vznik chránených zón v mestách. Nelegálny predaj zbraní na streľbu slepými nábojmi sa musí zastaviť a „viacnásobní páchatelia z posledných rokov“ by mali čeliť povinnosti podávania hlásení o pohybe alebo by im mal byť zakázaný vstup do určitých oblastí.
28. novembra - Nemecký parlament schválil návrh rozpočtu na budúci rok. Počíta s výdavkami za takmer 525 miliárd eur, pričom nové pôžičky budú druhé najvyššie v histórii. Prekonali ich iba pôžičky z roku 2021, teda v období najväčšieho tlaku pandémie nového koronavírusu. Celkový objem investícií dosiahne 126,7 miliardy eur. To je zhruba o 10 % viac než tento rok, v ktorom sa oproti roku 2024 zvýšil o 55 %.
30. novembra - Nemecko vráti do Poľska cenné artefakty ulúpené počas druhej svetovej vojny. Medzi tieto artefakty patrí socha hlavy svätca ukradnutá z hradu v Malborku či dokumenty Rádu nemeckých rytierov. Varšava žiada o vrátenie archívov tohto katolíckeho stredovekého rytierskeho rádu už od roku 1948.
