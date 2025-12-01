< sekcia Zahraničie
NOVEMBER V POĽSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša novembrový výberový prehľad udalostí v Poľsku.
Autor TASR
Bratislava/Varšava 1. decembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša novembrový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
3. novembra - Poľsko nemá dostatok rakiet, aby čelilo rojom dronov, ktoré sa stávajú čoraz bežnejšou zbraňou moderných konfliktov. Vyhlásil to poľský generál vo výslužbe Wlodzimierz Usarek. Použitie drahých rakiet alebo stíhačiek na zostrelenie lacných dronov je ekonomicky neudržateľné.
- Štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk následne vyhlásil, že Poľsko nebude čakať na iniciatívu múru proti dronom, s ktorou prišla Európska únia, a začne v priebehu nasledujúcich mesiacov budovať vlastný protidronový obranný systém.
4. novembra - Poľsko bude hlasovať proti novému klimatickému cieľu Európskej únie na rok 2040, oznámila ministerka klímy a životného prostredia Paulina Hennigová-Kloská. Podľa nej sú nové ciele pre krajiny ako Poľsko príliš ambiciózne a nezohľadňujú priemernú úroveň Únie. Zároveň však uviedla, že návrh obsahuje viacero úprav výhodných pre Poľsko.
5. novembra - Poľsko rokuje o dohode o dovoze skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov, aby ním mohlo následne zásobovať Slovensko a Ukrajinu. Potenciálne objemy prepravované na juh cez Poľsko by mohli predstavovať 4 až 5 miliárd kubických metrov plynu ročne, čo je približne ročná spotreba plynu na Slovensku.
7. novembra - Dolná komora poľského parlamentu odobrala poslaneckú imunitu bývalému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi, ktorý pôsobil vo vládach pod vedením strany Právo a spravodlivosť. Sejm tiež dal súhlas na jeho zadržanie a dočasné zatknutie v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním hospodárenia s prostriedkami z Fondu spravodlivosti. Prokuratúra Ziobrovi pripisuje 26 trestných činov vrátane prekročenia právomocí, nedbanlivosti pri výkone verejnej funkcie, falšovania dokumentov a sprenevery verejných financií.
10. novembra - Vedci zo Sliezskej technickej univerzity merajú v Tatrách silu, ktorou kone ťahajú vozy s turistami na ceste k plesu Morské oko. Výskum v reakcii na vyjadrenia ochrancov zvierat iniciovalo združenie fiakrov, ktoré tvrdí, že zvieratá nie sú preťažované. Na trase od mája premávajú štyri elektrické minibusy financované ministerstvom klímy a životného prostredia, ktoré dopĺňajú konský transport. Tatranský národný park tvrdí, že kone pracujú v súlade s prísnymi pravidlami a pod veterinárnym dohľadom.
11. novembra - Varšavský Pochodu nezávislosti prebehol podľa úradov hlavného mesta pokojne a bez vážnejších incidentov. Zúčastnilo sa na ňom oficiálne 100.000 ľudí. Pochod vyrazil s miernym oneskorením, ktoré súviselo s účasťou prezidenta Karola Nawrockého. Po boku hlavy štátu kráčali aj predstavitelia opozičnej strany Právo a spravodlivosť.
12. novembra - Prezident Nawrocki oznámil, že odmieta vymenovať 46 sudcov a zároveň nebude udeľovať povýšenia tým, ktorí podľa neho spochybňujú ústavno-právny poriadok Poľskej republiky. Odvolal sa pritom na rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2012, ktoré potvrdzuje, že prezident má právo odmietnuť nomináciu sudcov.
- Nawrocki tiež požiadal Ústavný súd o postavenie Komunistickej strany Poľska mimo zákona. Návrh odôvodnil tým, že programové ciele aj praktická činnosť strany sa podľa neho opierajú o totalitné metódy komunizmu a predpokladajú použitie násilia na získanie politického vplyvu. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.
14. novembra - V divadle Juliusza Slowackiego slávnostne otvorili nový generálny honorárny konzulát SR v Krakove. Novou generálnou honorárnou konzulkou bude Paulina Šperková, oznámila veľvyslankyňa Andrea Elscheková-Matisová a zdôraznila, že otvorenie konzulátu symbolizuje návrat slovenskej diplomatickej prítomnosti do mesta s hlbokými kultúrnymi a historickými väzbami na Slovensko.
18. novembra - Na čele Sejmu bývalého maršalka Szymona Holowniu podľa koaličnej dohody v polovici volebného obdobia nahradil spolupredseda Ľavice Wlodzimierz Czarasty. Za zvolenie Czarzastyho hlasovalo 236 poslancov, 209 bolo proti a dvaja sa hlasovania zdržali.
- Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski oznámil, že na žiadosť poľskej prokuratúry odobral diplomatický pas Zbigniewovi Ziobrovi. Bývalý minister spravodlivosti sa v súčasnosti nachádza v Maďarsku, poľská prokuratúra pripravuje na neho zatykač, pretože bývalý minister vyhlásil, že sa nedostaví na výsluch vo vlasti.
19. novembra - Poľské bezpečnostné zložky oznámili, že zadržali prvých podozrivých z účasti na aktoch diverzie na železnici. Došlo k nim na trati medzi 15. a 17. novembrom. V obci Mika v Mazovskom vojvodstve výbuch nálože zničil železničnú koľaj. Pri druhom incidente musel vlak s 475 cestujúcimi pre poškodenú koľaj náhle zabrzdiť.
- Poľsko spustí operáciu Horyzont, v rámci ktorej na ochranu kritickej infraštruktúry nasadí do 10.000 vojakov, ktorí budú pomáhať polícii. Armáda bude pomáhať najmä s ochranou železníc, cestných mostov, letísk a strategických objektov.
23. novembra - Premiér Donald Tusk kritizoval predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána za snahu zmraziť pomoc EÚ Ukrajine a podporu rozsiahlych ústupkov Rusku v americkom návrhu na ukončenie vojny. Odsudzujúce komentáre prišli v reakcii na Orbánov list zaslaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej.
25. novembra - Poľskí policajti zadržali 42-ročného občana Slovenska, po ktorom bolo vyhlásené pátranie na základe európskeho zatykača. Muž sa skrýval v jednom z bytov vo Varšave, na výzvy na otvorenie dverí ignoroval a preto policajti privolali hasičov, ktorí umožnili vstup do bytu cez balkón. Hľadaný sa pokúsil ukryť v pohovke.
27. novembra - Súd vo Varšave rozhodol o dvojmesačnej vyšetrovacej väzbe pre Evhenija I. a Olexandra K. ktorí sú podozriví z účasti na vykonaní sabotážnych aktov na železnici. Rozhodnutie súdu je prvý krok v snahe o vydanie mužov do Poľska. Podozrivým sa podľa zistení poľských bezpečnostných zložiek po vykonaní útoku podarilo utiecť do Bieloruska cez hraničný priechod Terespol-Brest.
30. novembra - Poľský prezident vyradil z programu svojej budúcotýždňovej cesty do Maďarska samostatné stretnutie s premiérom Viktorom Orbánom. Urobil tak po Orbánovej návšteve Moskvy. Nawrocki pocestuje do Maďarska na summit Vyšehradskej skupiny (V4) v Ostrihome, po ktorom sa mal stretnúť aj s Orbánom a maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom.
