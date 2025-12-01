< sekcia Zahraničie
NOVEMBER V RAKÚSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša novembrový výberový prehľad udalostí v Rakúsku.
Autor TASR
Bratislava/Viedeň 1. decembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša novembrový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy.
3. novembra - Miera nezamestnanosti v Rakúsku sa v októbri zvýšila na 7,2 % zo 6,9 % v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Úrad práce zároveň uviedol, že počet nezamestnaných v októbri medziročne vzrástol o 17.200 na šesťmesačné maximum 310.500 osôb.
6. novembra - Rakúske spravodajské služby odhalili vo Viedni skrýšu so zbraňami pravdepodobne napojenú na palestínske militantné hnutie Hamas. Podľa vyhlásenia vlády mali byť použité na „teroristické útoky v Európe“. Ministerstvo vnútra uviedlo, že jeho spravodajská služba nadobudla podozrenie, že skupina priviezla do Rakúska zbrane na použitie pri možných teroristických útokoch v Európe.
10. novembra - Rakúsko smeruje v tomto roku k vyššiemu rozpočtovému deficitu, ako sa pôvodne predpokladalo. Schodok pravdepodobne dosiahne 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto skôr plánovaných 4,5 %. Verejné financie sú celkovo v horšom stave, ako sa očakávalo, hoci ústredná štátna správa ušetrila viac, ako si naplánovala, napísali denníky Kurier, Kronen Zeitung a Heute. Za negatívnu prognózu je údajne zodpovedná najmä Viedeň. Ministerstvo financií vo Viedni nové čísla priamo nepotvrdilo.
12. novembra - Približne 200 ľudí sa zhromaždilo pred budovou rakúskeho parlamentu vo Viedni na proteste proti podujatiu, ktoré usporiadal predseda parlamentu Walter Rosenkranz. Kritici označili toto podujatie za antisemitské.
- Rakúska prokuratúra oznámila, že dvoch predstaviteľov bývalého sýrskeho režimu obžalovala zo zločinov proti civilistom zadržaným počas občianskej vojny v Sýrii. Obžalovanými sú bývalý brigádny generál sýrskej spravodajskej služby a bývalý šéf vyšetrovacieho oddelenia tamojšej kriminálnej polície v hodnosti podplukovníka. Rakúsko je domov jednej z najväčších sýrskych diaspór v Európe.
13. novembra - Tri osoby zadržali rakúske bezpečnostné zložky v rámci medzinárodne koordinovanej operácie po tom, čo vykonali 15 domových prehliadok zameraných voči domácej islamistickej scéne. K zadržaniam dvoch osôb došlo vo Viedni, tretej v Tirolsku. Zaistili aj plynové pištole, strelné zbrane, strelivo, nože, množstvo dátových nosičov a finančnú hotovosť.
14. novembra - Zväz rakúskeho maloobchodu a organizácia Greenpeace požadujú celoeurópsky zákaz čínskeho internetového predajcu Shein. Iniciátori výzvy sa odvolali na francúzsky úrad na ochranu spotrebiteľov, ktorý pri kontrole približne 200.000 balíkov zaslaných spoločnosťou Shein zistil, že až 80 % produktov nespĺňalo bezpečnostné normy Európskej únie. Dovoz nebezpečných hračiek, nepovolenej kozmetiky alebo chybných elektrických spotrebičov znamená pre európskych spotrebiteľov bezprostrednú hrozbu, poznamenal šéf maloobchodného združenia Rainer Will.
15. novembra - V rakúskej obci Blindenmarkt zomrela Češka, ktorá podľa polície spadla z vlakovej súpravy pri tzv. surfovaní. K nehode došlo po tom, čo skupina mladých ľudí prevažne z Českej republiky vyliezla na vlakovú súpravu v Amstettene. Až v meste St. Pölten si všimli, že im jedna členka chýba.
20. novembra - Rakúsko sa od budúceho školského roka chystá dievčatám mladším ako 14 rokov zakázať nosiť šatky zahaľujúce hlavu, uviedla ministerka pre integráciu Claudia Plakolmová. Návrh zákona, o ktorom sa čoskoro bude rokovať v parlamente, má platiť od školského roka 2026/2027. Podľa jej slov nosenie šatky nereprezentuje náboženský rituál, ale učí dievčatá „rozvíjať pocity hanby“ a vedie k „skreslenému vnímaniu tela“ a „nestabilnému sebavedomiu“.
- Rakúsko sa odvolá proti rozhodnutiu Všeobecného súdu EÚ, ktorý v septembri zamietol žalobu Viedne proti klasifikácii jadrovej energie a plynu ako udržateľných zdrojov energie. Všeobecný súd EÚ podľa rakúskej vlády pri posudzovaní jej sťažnosti uplatnil nesprávne kritériá a napadnuté nariadenie bolo prijaté v rozpore s procesnými pravidlami.
26. novembra (TASR) - Rakúska vláda plánuje použiť zhruba 500 miliónov eur na zníženie nákladov obyvateľov na elektrickú energiu, pričom financie chce získať z podielov štátu vo firmách. Rakúsky štát vlastní podiely vo viacerých veľkých rakúskych spoločnostiach ako ropný koncern OMV, energetická spoločnosť Verbund, ďalej Austrian Post či telekomunikačná firma A1 Telekom Austria.
