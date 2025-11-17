< sekcia Zahraničie
Novembrové hity 20.storočia: V Anglicku dominovali tieto piesne
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) – Anglickú singlovú hitparádu viedla 17. novembra 1965 skupina Rolling Stones so skladbou Get Off Of My Cloud. Rolling Stones mali svoju koncertnú premiéru v londýnskom hudobnom klube Marquee 12. júla 1962. Prvý singel so skladbou Come On vydali 7. júna 1963 a 16. apríla 1964 vydali aj prvú LP platňu Rolling Stones. V júli 1964 viedli prvýkrát anglický rebríček so skladbou It’s All Over Now, v Spojených štátoch boli prvýkrát na čele o rok neskôr, v júli 1965 so skladbou (I Can’t Get No) Satisfaction. V anglickej singlovej TOP 40 hitparáde mali 44 skladieb, osem z nich na prvom mieste, v americkej 42 piesní a rovnako osem na prvom mieste.
O desať rokov neskôr viedol hitparádu David Bowie s piesňou Space Oddity. Jeho prvou skupinou bola v roku 1964 The King Bees, potom nasledovali formácie Manish Boys a Lower Third. V roku 1967 vydal pod názvom David Bowie prvú LP platňu. V anglickej TOP 40 hitparáde mal 53 skladieb, prvým hitom bola v novembri 1969 skladba Space Oddity. Jeho tvorbu dokumentuje dvadsaťpäť štúdiových a viac ako päť desiatok live a kompilačných albumov.
Feargal Sharkey so skladbou A Good Heart viedol anglický rebríček 17. novembra 1985. Tento írsky spevák začínal v roku 1975 v skupine The Undertones, v roku 1983 sa rozpadla a on sa rozhodol pre sólovú dráhu. Populárny bol hlavne v 80. rokoch, v singlovej hitparáde mal osem skladieb, vydal tri albumy. V roku 2019 bol vymenovaný za dôstojníka Rádu britského impéria (OBE).
Duo Robson & Jerome s dvojicou piesní I Believe a Up On The Roof viedlo hitparádu 17. novembra 1995. Táto anglická vokálna dvojica bola úspešná v 90. rokoch, v singlovej hitparáde mali tri skladby na prvom mieste, vydali dva štúdiové albumy a dve kompilácie.
