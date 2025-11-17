< sekcia Zahraničie
Novembrové hity 20.storočia: V USA dominovali tieto piesne
TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - V Spojených štátoch viedla singlový rebríček 17. novembra 1965 skupina Supremes so skladbou I Hear a Symphony. Táto dámska vokálna trojica vznikla v roku 1960 v americkom Detroite. V decembri 1962 vydali prvú LP platňu Meet The Supremes, v auguste 1964 viedli prvýkrát americký rebríček so skladbou Where Did Our Love Go. Boli najslávnejšou vokálnou skupinou 60. rokov v Spojených štátoch, v rokoch 1964 až 1969 mali v hitparáde 12 piesní na prvom mieste. Počas ich účinkovania mali v americkej TOP 40 celkom 34 skladieb, vydali 29 albumov.
Elton John s piesňou Island Girl viedol rebríček 17. novembra 1975. Na hudobnej scéne je od roku 1961, začínal ako klavirista v skupine Bluesology. Od roku 1967 spolupracoval viac ako 30 rokov s textárom Bernie Taupinom. Jeho prvou skladbou v hitparáde bola Your Song v januári 1971. Počas speváckej dráhy vydal 128 singlov, 55 skladieb sa umiestnilo v TOP 30 anglického rebríčka. V júni 1969 vyšiel jeho debutový album Empty Sky. Do týchto dní vydal celkom 31 štúdiových albumov. Na svojom konte má viac ako 250 miliónov predaných platní. Je držiteľom šiestich cien Grammy, v roku 1994 ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy, 24. februára 1998 dostal od anglickej kráľovnej titul Sir.
O desať rokov neskôr bola na prvom mieste skupina Starship s piesňou We Built This City. V polovici roku 1965 vznikla v San Franciscu skupina Jefferson Airplane. Rozišli sa v roku 1973, na základoch tejto skupiny vznikla potom v marci 1974 nová formácia s názvom Jefferson Starship. V roku 1985 sa rozišli a vznikla formácia Starship. Úspešní boli s hitmi We Built This City a Sara.
Mariah Carey s piesňou Fantasy viedla rebríček 17. novembra 1995. V júni 1990 vydala debutový album s eponymným názvom Mariah Carey. Hneď ten prvý bol úspešný a v rebríčku sa dostal na prvé miesto. V auguste 1990 viedla prvýkrát singlovú hitparádu so skladbou Vision Of Love. Získala za ňu cenu Grammy. Od tejto doby sa zaradila medzi najlepšie americké speváčky. V americkom TOP 40 rebríčku mala doposiaľ 34 skladieb, vydala trinásť štúdiových albumov. Na svojom konte má päť cien Grammy.
