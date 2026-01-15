< sekcia Zahraničie
Novembrový požiar v Honkgkongu si vyžiadal celkovo 168 obetí
Tang povedal, že všetky pozostatky a telá obetí najsmrteľnejšieho požiaru v Hongkongu od roku 1980 boli identifikované.
Autor TASR
Hongkong 15. januára (TASR) - Konečný počet obetí novembrového požiaru v bytovom komplexe v Hongkongu je 168, oznámil vo štvrtok šéf hongkonských bezpečnostných zložiek Chris Tang. Tamojšie úrady naposledy uviedli, že pri požiari zahynulo 161 ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Tang povedal, že všetky pozostatky a telá obetí najsmrteľnejšieho požiaru v Hongkongu od roku 1980 boli identifikované. Nikto nie je nezvestný. Úrady zatiaľ nezverejnia mená mŕtvych, aby tak rešpektovali želania pozostalých.
Pri požiari zahynulo 110 žien a 58 mužov vo veku od šiestich mesiacov do 98 rokov. Medzi obeťami sú aj hasič, dvaja interiéroví dizajnéri, piati stavební robotníci a desať osôb zo zahraničia.
Rozsiahly požiar vypukol v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania 26. novembra. Vyčíňal viac než 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. Komplex prechádzal rekonštrukciou, preto bol obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami.
Predpokladá sa, že požiar vznikol na ochrannej sieti v oblasti spodných podlaží a rýchlo sa šíril smerom nahor vďaka penovým panelom umiestneným na oknách, ktoré mali chrániť okná pred poškodením. Vysoká teplota spôsobila, že začalo horieť aj bambusové lešenie.
Polícia naďalej pokračuje vo vyšetrovaní príčiny požiaru. Hongkonské orgány zriadili na vyšetrovanie tohto požiaru aj nezávislú komisiu.
Hongkonský líder John Lee v stredu oznámil, že polícia v súvislosti s vyšetrovaním zadržala 16 osôb pre podozrenie zo zabitia z nedbanlivosti a ďalších šesť osôb podozrivých z podvodu. Lee dodal, že protikorupčný úrad zadržal 14 ľudí pre podozrenie z korupcie.
