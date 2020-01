INTERAKTÍVNA MAPA: Novému koronavírusu v Číne podľahlo už 106 ľudí

Peking 27. januára (TASR) - Nový koronavírus si v Číne vyžiadal už 106 obetí na životoch. Informovali v utorok tamojšie úrady s tým, že potvrdených bolo približne 1300 nových prípadov nakazenia.



Táto nová bilancia vyplynula z aktualizovaných údajov, ktoré v utorok zverejnila zdravotná komisia v stredočínskej provincii Chu-pej, kde sa nachádza epicentrum epidémie. Bilancia obetí stúpla po tom, ako komisia nahlásila ďalších 24 úmrtí spôsobených vírusom a 1291 nových prípadov nakazenia.







V celej Číne evidujú doteraz viac ako 4000 prípadov, keď sa potvrdila nákaza novým koronavírusom, informovala v utorok agentúra AFP.



Čína v obave z koronavírusu odložila začiatok jarného semestra

Čína v utorok odložila začiatok jarného semestra. Odklad sa týka škôl a univerzít v celej krajine a súvisí s obavami z prepuknutia vírusovej epidémie. Informovala o tom agentúra AFP.



Študenti sú v súčasnosti na prázdninách pri príležitosti osláv nového lunárneho roku. Ministerstvo školstva zatiaľ neuviedlo dátum začiatku vyučovania.



Podľa najnovšej bilancie si nový koronavírus v Číne vyžiadal už 106 obetí na životoch a potvrdených bolo približne 1300 nových prípadov nakazenia. V celej Číne evidujú doteraz viac ako 4000 prípadov, keď sa potvrdila nákaza ľudí novým koronavírusom, informovala v utorok agentúra AFP.



Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.



Prípady ochorení spôsobených novým koronavírusom hlásili tiež v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Taiwane, v Singapure, Vietname, Nepále, Austrálii i v USA. Tri prípady nákazy — prvé v Európe — potvrdili v piatok aj vo Francúzsku. V sobotu prvého pacienta potvrdili aj v Kanade a v pondelok aj v Nemecku.



Nemecko hlási prvý potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom



Hygienici v Česku preverujú už niekoľko podozrení z nákazy koronavírusom, ktorý sa šíri z Číny, kde mu doteraz podľa agentúry AFP podľahlo 82 ľudí. Agentúra DPA v noci na utorok informovala, že prvý prípad nákazy novým koronavírusom potvrdili už aj v Nemecku.



Ako spresnil spravodajský web Lidovky.cz, moravskosliezski hygienici evidujú dva podozrivé prípady: ide o ženu, ktorá pred 11 dňami priletela z Číny a v Česku dostala teplotu. Ďalším podozrivým je muž z Opavska, ktorý sa z Číny do Česka vrátil pred tromi týždňami.



Podozrenie na koronavírus preveruje i kroměřížska nemocnica: ide o pacienta, ktorý sa tiež nedávno vrátil z Číny.



Výsledky testov vzoriek odobratých u týchto osôb budú známe v utorok, dodal server Novinky.cz.



Ukázalo sa tiež, že čínsky turista hospitalizovaný od pondelka rána v Českých Budějoviciach je mimo podozrenia - trpí bežnou respiračnou infekciou.



Koronavírus sa nepotvrdil ani u ženy z Brazílie hospitalizovanej v pražskej Nemocnici Na Bulovce.



Česi kvôli hrozbe nákazy koronavírusom v lekárňach vo veľkom nakupujú ochranné pomôcky a lieky. Záujem je najmä o ústne rúška, ktoré sú už na mnohých miestach vypredané, napísal server Novinky.cz.



Česká lekárnická komora pritom v pondelok upozornila, že vyšší predaj rúšok v ČR nemusí nutne súvisieť len s koronavírusom, ale všeobecne aj so sezónou akútnych respiračných ochorení.



Čína vyzvala svojich občanov, aby pre koronavírus odložili cesty do zahraničia

Čína v utorok vyzvala svojich občanov, aby odložili cesty do zahraničia, ak nie sú nevyhnutné.



Toto odporúčanie bolo vydané "s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť Číňanov a cudzincov," uvádza sa vo vyhlásení čínskeho imigračného úradu.



Ako informovala agentúra AFP, v texte vyhlásenia sa píše, že obmedzenie cezhraničného pohybu ľudí pomáha predchádzať výskytu nákazy a mať pod kontrolou jej ohniská.



Vyhlásenie bolo vydané v čase, keď Čína vyvíja veľké úsilie, aby zastavila šírenie koronavírusu, ktorému už v tejto krajine podľahlo vyše 100 ľudí.



Ako poznamenala agentúra AFP, v roku 2018 podnikli Číňania takmer 150 miliónov ciest do zahraničia. Existujú preto obavy, že výrazné zníženie počtu ciest do zahraničia z Číny by mohlo vážne zasiahnuť medzinárodný cestovný ruch.