Noví holandskí ministri prisľúbili bezodkladné dodanie F-16tok

Kyjev 7. júla (TASR) - Holandsko začne Ukrajine "bezodkladne" dodávať stíhačky F-16. Oznámil to nový holandský minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp počas svojej návštevy Kyjeva, ktorú absolvoval v sobotu spoločne s novým šéfom holandského rezortu obrany Rubenom Brekelmansom, podrobnosti o nej však boli zverejnené až v nedeľu, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



Veldkamp počas svojej prvej zahraničnej cesty v úrade uviedol, že Holandsko je pripravené bezodkladne zaslať Kyjevu stíhačky po tom, ako minulý týždeň získalo povolenia potrebné na ich vývoz. "Teraz, keď už máme povolenia na prvé F-16tky, budú bezodkladne dodané," povedal na tlačovej konferencii v Kyjeve. Neuviedol však nijaký presnejší dátum dodania prvých z dovedna 24 stíhačiek F-16, ktoré Holandsko sľúbilo Ukrajine ani žiadne ďalšie podrobnosti.



Veldkamp a Brekelmans sa v Kyjeve stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími poprednými predstaviteľmi. Zdôraznili neochvejnú podporu Holandska voči Ukrajine. "Mojím odkazom pre všetkým predstaviteľov ukrajinskej vlády je, že Holandsko stojí pri Ukrajine a bude ju naďalej podporovať politicky, vojensky, finančne aj morálne," povedal Veldkamp.



Brekelmans oznámil, že Holandsko čoskoro zašle Kyjevu aj tri odpaľovacie zariadenia a jeden radarový systém. Dodal, že so západnými partnermi rokuje o možnostiach dodávok systémov protivzdušnej obrany Patriot. Rozhovory v tejto veci by mali podľa jeho slov pokračovať na nadchádzajúcom summite NATO vo Washingtone.