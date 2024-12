Noví vládcovia v Sýrii chcú všetky milície integrovať do armády

Damask 22. decembra (TASR) — Noví vládcovia v Sýrii chcú dať všetky zbrane v krajine pod kontrolu štátu a integrovať všetky ozbrojené skupiny do armády. Oznámil to v nedeľu vodca islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) Ahmad Šara na spoločnej tlačovej konferencii po stretnutí s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom, ktoré sa uskutočnilo dva týždne po zvrhnutí prezidenta Bašára Asada bojovníkmi HTS a spojeneckých milícií. Informovala o tom agentúra AFP.



Šara avizoval, že všetky ozbrojené skupiny čoskoro "oznámia svoje rozpustenie" a pridajú sa k ozbrojeným silám. HTS podľa neho nedovolí, aby v Sýrii existovali zbrane mimo kontroly štátu. Platí to aj pre severovýchod krajiny, ktorý ovládajú Sýrske demokratické sily (SDF) založené počas občianskej vojny.



Dominantnou silou v rámci SDF sú Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), čo je de facto armáda tamojšej kurdskej poloautonómnej administratívy. Turecko považuje YPG za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Ankara a mnohí jej západní spojenci považujú za teroristickú organizáciu.



Turecko od prevratu pokračuje vo svojich operáciách proti oblastiam kontrolovaným Kurdmi na severe Sýrie. USA však už roky podporujú YPG v boji proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Turecko je naopak dôležitým podporovateľom HTS.



Fidan na tlačovej konferencii vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby „čo najrýchlejšie“ zrušilo sankcie uvalené na Sýriu počas Asadovej vlády. Zároveň odmietol názory, že zvrhnutie Asada, ktorý po dobytí hlavného mesta Damask utiekol do Ruska, umožnila podpora Ankary. „Toto víťazstvo patrí vám a nikomu inému,“ povedal Fidan smerom k lídrovi HTS.



Fidan zároveň vyjadril očakávanie, že zvolený americký prezident Donald Trump ukončí podporu kurdských bojovníkov na severe Sýrie. Podľa neho je to v záujme USA.



Šara, ktorý predtým vystupoval pod svojím bojovým menom abú Muhammad Džawlání, uistil, že HTS budú chrániť rôzne etnické a náboženské skupiny v Sýrii pred útokmi. "Sýria je krajina pre všetkých," povedal.



V nedeľu dopoludnia sa Šara stretol s predstaviteľmi drúzskej menšiny žijúcej aj v Libanone a Izraeli, ktorých ubezpečil, že Damask nebude pokračovať v "negatívnom zasahovaní" do záležitostí Libanonu. Nové sýrske vedenie „rešpektuje suverenitu Libanonu, jednotu jeho územia, nezávislosť jeho rozhodnutí a jeho bezpečnostnú stabilitu“.



Sýrska armáda vstúpila do Libanonu v roku 1976 ako súčasť arabských síl s cieľom ukončiť občiansku vojnu, ktorá tam vypukla rok predtým. Sýrske jednotky však zostali v Libanone až do roku 2005. Po ich odchode krajinu ovládli Hizballáh a ďalšie prosýrske skupiny.



Stretnutie Šaru s Fidanom bolo súčasťou diplomatickej ofenzívy, ktorú pred niekoľkými dňami spustili noví sýrski vládcovia. HTS bola doteraz mnohými západnými krajinami vrátane USA klasifikovaná ako teroristická organizácia. Najnovšie sa prezentuje ako umiernená sila, ktorá chce Sýriu zjednotiť a stabilizovať.