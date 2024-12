Noví vládcovia vymenovali Asada Hasana Šíbáního za šéfa diplomacie

Damask 21. decembra (TASR) — Noví vládcovia v Sýrii, ktorí pred takmer dvoma týždňami zvrhli prezidenta Bašára Asada, vymenovali Asada Hasana Šíbáního za ministra zahraničných vecí. Na platforme Telegram to v sobotu oznámila bývalá štátna agentúra SANA. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Šíbání sa narodil v roku 1987 v provincii Hasaka ležiacej na v severovýchode Sýrie. Po vypuknutí občianskej vojny v Sýrii v marci 2011 sa pridal k opozícii.



Asad proti opozičným silám brutálne zakročil a až do svojho pádu ovládal s podporou Ruska približne dve tretiny územia krajiny. Napriek tomu sa islamistickej skupine Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá Asada nakoniec zvrhla, podarilo v roku 2017 vytvoriť na severozápade Sýrie paralelnú administratívu, nazývanú Vláda spásy.



Podľa informácií agentúry DPA Šíbání v tejto administratíve viedol oddelenie pre politické záležitosti. Bol aktívny v humanitárnej oblasti a v zahraničných záležitostiach a nadviazal dobré vzťahy okrem iného s Organizáciou Spojených národov.



Vyštudoval anglický jazyk a literatúru na univerzite v Damasku a má magisterský titul z politológie a medzinárodných vzťahov.



Tento týždeň sa stretol s delegáciami z Francúzska a Nemecka, ktoré pricestovali do Damasku, aby nadviazali kontakty s novými sýrskymi orgánmi.



Bašár Asad utiekol v noci na 8. decembra zo Sýrie po tom, čo povstalci vedení HTS spustili 27. novembra nečakanú ofenzívu a v krátkom slede dobyli dve najväčšie mestá Aleppo a Damask.