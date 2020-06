Novikov: Extrémisti využívajú pandémiu na nábor nových členov

Moskva 29. júna (TASR) - Klesajúci príjem a zhoršujúce sa životné podmienky v dôsledku pandémie nového koronavírusu uľahčili nábor nových členov do teroristických radov. Celkové aktivity extrémistov v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) však poklesli. V rozhovore pre agentúru TASS to v pondelok uviedol najvyšší predstaviteľ Protiteroristického centra (ATC) SNŠ Andrej Novikov.



Podľa neho ďalším faktorom pre pridanie sa k teroristom je náboženská radikalizácia zapríčinená spoločenským stresom.



"Experti z rôznych krajín si všimli, že nábor (nových členov) sa uľahčil nielen vďaka klesajúcej životnej úrovni v menej rozvinutých krajinách, ale aj pre vplyv dlhodobého spoločenského stresu a náboženskú radikalizáciu. Je to skutočne vážny problém pre našu spoločnosť," uviedol Novikov.



Dodal, že v krajinách SNŠ sa extrémistické skupiny snažia využívať negatívny spoločenský účinok obmedzení, ktoré boli zavedené v dôsledku pandémie, aby podnietili nesúhlas občanov s vládou.



Na druhej strane však podľa Novikova karanténne opatrenia oslabili teroristické aktivity na území SNŠ: "Keďže sa obyvateľstvo začalo izolovať a hranice medzi krajinami sa uzavreli, teroristické aktivity taktiež klesli. Dôvod je pochopiteľný - premiestňovanie sa, najmä medzi dvoma krajinami, je zložitejšie, keďže sa zvýšila kontrola na hraničných priechodoch a zaviedli sa karanténne opatrenia."



Podľa analytikov SNŠ teraz teroristi na šírenie svojich ideológií a mobilizovanie nových členov častejšie používajú internet.