Novinár Babčenko, aktér zinscenovanej vraždy, sa vysťahoval do Izraela

Kyjev/Moskva 4. novembra (TASR) - Ruský novinár Arkadij Babčenko, ktorý v poslednom čase žil na Ukrajine, sa odsťahoval do Izraela, informovala v nedeľu agentúra Interfax.



Babčenko bol vlani na jar hlavným aktérom kauzy, keď 29. mája 2018 najprv ukrajinské médiá a neskôr aj úrady oznámili, že bol neznámym páchateľom postrelený na schodišti svojho bytového domu v Kyjeve a že zraneniam podľahol počas prevozu do nemocnice. Táto kauza mala ohlas aj v zahraničí.



O deň neskôr však vtedajší riaditeľ ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyľ Hrycak uviedol, že Babčenkova smrť bola fingovaná a bola súčasťou špeciálnej operácie ukrajinských bezpečnostných zložiek, ktorej cieľom bolo predísť údajne pripravovanej novinárovej vražde.



Na brífingu, kde to Hrycak oznámil, sa zúčastnil aj samotný Babčenko.



Falošná správa o Babčenkovej smrti podľa vedenia SBU pomohla ukrajinským bezpečnostným zložkám dolapiť organizátora pripravovanej vraždy novinára.



Išlo o Borisa Germana, ktorý tvrdil, že muž menom Viačeslav Pivovarnik, pracujúci v nadácii ruského prezidenta Vladimira Putina a zodpovedajúci za organizovanie teroristických útokov na území Ukrajiny, mu odovzdal zoznam "30 kandidátov na likvidáciu". German bol vlani v septembri odsúdený na štyri a pol roka väzenia.



Z vyhlásenia, ktoré Babčenko zverejnil na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook, vyplýva, že sa pre odchod z Ukrajiny rozhodol pre nesúhlas s politikou súčasného ukrajinského vedenia.



V komentároch k svojmu postu potvrdil, že vycestoval do Izraela. Pripomenul, že už pred polrokom verejne avizoval, že z Ukrajiny odíde, ak tam prezidentské voľby "vyhrá kandidát X, s ktorého postojmi nesúhlasí".



Babčenko odišiel z Ruska vo februári 2017, pričom spočiatku žil v Prahe. Svoj odchod z Ruska vysvetlil tým, že dostal informáciu, že mu hrozí zadržanie, zmanipulované trestné stíhanie a uväznenie. Na Ukrajine aj s rodinou žil od leta roku 2017, pričom v tamojšej televízii ATR moderoval vlastnú reláciu.