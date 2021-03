Novinár Bociaga, zbitý a zadržiavaný v Mjanmarsku, sa vrátil do vlasti

Varšava 27. marca (TASR) - Poľský novinár Robert Bociaga, zbitý a zadržaný bezpečnostný silami v Mjanmarsku 11. marca počas ich streľby do účastníkov demonštrácie proti vojenskému prevratu, sa vrátil do vlasti. V sobotu o tom informovala poľská tlačová agentúra PAP.



Bociaga, novinár na voľnej nohe a cestovateľ spolupracujúci so zahraničnými médiami vrátane nemeckej tlačovej agentúry DPA, spravodajského portálu The Diplomat a americkej televízie CNN, sa vrátil do Poľska v piatok - po dvojtýždňovom zadržiavaní v Mjanmarsku.



"Armáda používa na potlačenie prebiehajúcich protestov všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii. Situácia v Mjanmarsku sa neustále zhoršuje," povedal Bociaga pre PAP.



Dodal, že ľudí na prodemokratických demonštráciách a protestoch proti junte zabíjajú každý deň.



Junta tvrdí, že parlamentné voľby z 8. novembra, v ktorých výrazne zvíťazila Národná liga za demokraciu (NLD) líderky Aun Schan Su Ťij, boli zmanipulované, a preto musela armáda prevziať noc v krajine.



Junta v deň, keď prevzala moc, zadržala aj Su Ťij a naďalej ju väzní pre obvinenia z menej závažných trestných činov, ale vyšetruje ju aj pre obvinenia z korupcie. Podporovatelia zosadenej líderky odmietajú tieto obvinenia ako politicky motivované.



Protestujúci vychádzajú do ulíc už od vojenského prevratu z 1. februára, ktorý zastavil pomalý prechod Mjanmarska k demokracii.



Mjanmarské bezpečnostné sily zastrelili v sobou najmenej 90 protestujúcich, ktorí vyšli do ulíc Rangúnu, Mandalaja a ďalších 40 miest - odmietli tak varovanie prostredníctvom štátnych médií, že vojaci ich budú strieľať "do hlavy a chrbta". Mjanmarskí generáli totiž práve v sobotu oslavovali národný Deň ozbrojených síl.



Ide o dosiaľ zrejme najkrvavejší zákrok voči protestujúcim, armáda sa stále snaží potlačiť rozsiahly odpor voči prevratu.



Celkový počet zabitých na protestoch, kde ľudia žiadajú návrat civilnej vlády a prepustenie zadržaných politikov, tak v sobotu stúpol na najmenej 380.