Novinár Gershkovich ostáva vo väzbe, znova mu zamietli odvolanie

Moskva 10. októbra (TASR) - Moskovský súd zamietol v utorok najnovšie odvolanie väzneného amerického novinára Evana Gershkovicha z denníka Wall Street Journal (WSJ). Vo väzbe tak zostane najmenej do konca novembra, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Sudca moskovského mestského súdu Jurij Pašinin rozhodol o "zachovaní (väzby) bezo zmien", a to do 30. novembra, uviedol spravodajca AFP, ktorý sa zúčastnil na súdnom pojednávaní.



Gershkovich prišiel na súd v kockovanej košeli a džínsoch a z tzv. sklenej klietky, v akej sú tradične v Rusku na súdoch obžalovaní, sa usmieval na novinárov. Na pojednávaní sa zúčastnili aj americkí diplomati, uvádza agentúra AFP.



Novinára zadržali koncom marca tohto roka v Jekaterinburgu a obvinili zo špionáže. Podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) zbieral informácie o jednom z ruských zbrojárskych podnikov, na ktoré sa vzťahuje štátne tajomstvo. V Rusku mu hrozí až 20 rokov väzenia.



Spojené štáty, denník WSJ aj samotný novinár tieto obvinenia rozhodne popierajú. USA tiež tvrdia, že novinár je zadržiavaný nezákonne. Rusko pritom nezverejnilo nijaké dôkazy proti Gershkovichovi. V auguste však novinárovi predĺžilo vyšetrovaciu väzbu o ďalšie tri mesiace.



Gershkovich sa odvolal proti zmienenému augustovému rozhodnutiu o predlžení väzby. Moskovský súd mu v tejto súvislosti zamietol v utorok už druhé odvolanie v priebehu necelého mesiaca, pričom v septembri tak spravil z dôvodu bližšie nespresnených procesných pochybení, uvádza agentúra AP. Dodáva, že Gershkovich sa môže odvolať znova, je však veľmi nepravdepodobné, že ho z väzby prepustia ešte pred 30. novembrom.



Gershkovich je od rozpadu Sovietskeho zväzu prvým zahraničným novinárom, ktorého v Rusku zadržali a obvinili zo špionáže. Zadržiavaný je v moskovskej väznici Lefortovo.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí už dávnejšie avizovalo, že o prípadnej výmene Gershkovicha za iného ruského občana väzneného v USA bude uvažovať až po skončení jeho súdneho procesu. Ako dlho by mohlo vyšetrovanie a proces trvať, však nie je zrejmé. Agentúra AP v tejto súvislosti uvádza, že v iných prípadoch týkajúcich sa obvinení zo špionáže trvá v Rusku takéto stíhanie často aj viac ako rok.