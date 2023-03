Novinár, ktorého v Saheli uniesli islamisti, sa vrátil do Francúzska

Vélizy-Villacoublay 21. marca (TASR) — Po takmer dvoch rokoch strávených v zajatí džihádistov v africkom regióne Sahel sa v utorok do vlasti vrátil francúzsky novinár Olivier Dubois. Na leteckej základni Villacoublay pri Paríži ho okrem členov rodiny privítal aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, informovala agentúra AFP.



Dubois sa stal obeťou únosu 8. apríla 2021, keď sa ho v regióne Gao na severe Mali zmocnila Skupina na podporu islamu a moslimov (GSIM) napojená na islamistickú sieť al-Káida.



V tom čase pracoval pre rôzne francúzske spravodajské médiá a weby vrátane Libération, Le Point a Jeune Afrique.



Novinár oznámil svoj únos vo videu, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach 5. mája 2021.



"Bol na ceste do regiónu Gao, aby urobil rozhovor s džihádistickým vodcom. Teraz vieme, že ho zajali hrdlorezi, ktorí ho potom odovzdali GSIM," uviedol expert spravodajskej televízie France24 na problematiku džihádu Wassim Nasr.



Duboisa na slobodu prepustili v pondelok, následne ho previezli do susedného Nigeru.



Od októbra 2020, keď bola prepustená charitatívna pracovníčka Sophie Pétroninová, ktorú uniesli v Mali v roku 2016, bol Dubois jediným francúzskym rukojemníkom v tejto krajine.



Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová počas cesty na Pobrežie Slonoviny v decembri 2022 uviedla, že Francúzsko robí "všetko, čo je v jeho silách", aby dosiahlo oslobodenie Duboisa.



Duboisovo prepustenie prišlo v čase, keď bol po viac ako šiestich rokoch v zajatí v Afrike oslobodený aj americký rukojemník Jeff Woodke.