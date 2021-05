Novinár Pratasevič je po zadržaní údajne v kritickom stave

Minsk 24. mája (TASR) - Zadržaný bieloruský novinár a aktivista Raman Pratasevič je pre problémy so srdcom v kritickom stave v nemocnici. S odvolaním sa na jeho matku to v pondelok na Twitteri uviedol Tadeusz Giczan, šéfredaktor komunikačného kanálu Nexta Live, ktorý funguje v rámci sociálnej sieti Telegram.



Bieloruské letecké úrady v pondelok oznámili, že lietadlo spoločnosti Raynair smerujúce z Atén do Vilniusu bolo nútené pristáť v nedeľu v Minsku po prijatí správy údajne od palestínskeho hnutia Hamas, že na palube je bomba. Po pristátí úrady zatkli novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča (26), ktorý bol na palube. Počas prehliadky lietadla sa na palube nenašiel nijaký podozrivý predmet.



Európska únia a mnohé ďalšie krajiny v pondelok bieloruské úrady ostro odsúdili. EÚ navyše pohrozila, že voči osobám zodpovedným za tento incident zareaguje sankciami.