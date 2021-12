Novinár ruskej redakcie BBC v Moskve odišiel do exilu

Moskva 27. decembra (TASR) - Novinár ruskej redakcie BBC Andrej Zacharov, ktorý je v Rusku zaradený do zoznamu tzv. zahraničných agentov, odišiel do exilu po tom, ako si všimol, že je sledovaný. Spravodajský web Meduza.io v pondelok informoval, že novinár je teraz v Londýne.



"Zatiaľ nie je jasné, s čím sledovanie súviselo: či s tým, že som bol označený za zahraničného agenta, alebo s materiálom o hackeroch zo skupiny Evil Corp, ktorý som robil so svojimi britskými kolegami," uviedol Zacharov na svojom konte na kanáli služby YouTube.



Meduza.io pripomenula, že hackeri zo skupiny Evil Corp sú novinármi spájaní s ruským vedením.



Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo Andreja Zacharova do registra tzv. zahraničných agentov začiatkom októbra. Celkovo je ňom momentálne zapísaných viac ako sto organizácií a fyzických osôb.



BBC uviedla, že kategoricky odmieta rozhodnutie ruských úradov zaradiť Andreja Zacharova do registra zahraničných agentov.



"Povesť BBC ako nezávislého a spoľahlivého zdroja informácií je všeobecne známa po celom svete. Už 80 rokov je ruská služba BBC News dôležitým zdrojom presných a nezaujatých správ pre rusky hovoriace publikum," uvádza sa v publikácii vyhlásenie.



Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 bola platnosť zákona rozšírená tiež na médiá a od roku 2019 aj na jednotlivých novinárov a aktivistov.



Označenie zahraničný agent vyvoláva konotácie z čias studenej vojny. Od takto označených subjektov sa vyžaduje, aby v celom svojom obsahu dôsledne uvádzali, že sú "zahraničnými agentmi", čo výrazne ovplyvňuje napríklad ich príjmy z reklamy.



S týmto označením sú spojené aj problémy s predkladaním účtovníctva príslušnému kontrolnému úradu.