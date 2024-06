Novinár USA stíhaný v Rusku pre špionáž predstúpi pred súd 26. júna

Moskva 17. júna (TASR) - Súdny proces s americkým novinárom Evanom Gershkovichom, obvineným v Rusku zo špionáže, sa bude konať za zatvorenými dverami, informoval v pondelok súd v Jekaterinburgu. Prvé pojednávanie bolo vytýčené na 26. júna, dodala vo svojej správe agentúra RIA Novosti citovaná agentúrou Reuters.



Prokuratúra minulý týždeň obvinila Gershkovicha - v Rusku obvinila zadržiavaného reportéra amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ) - zo zhromažďovania informácií pre americkú Ústrednú spravodajskú službu (CIA) o spoločnosti Uralvagonzavod, ktorá vyrába vojenskú techniku.



Gershkovicha zadržali v Rusku v marci 2023 a následne obvinili zo špionáže. Prokuratúra minulý štvrtok prvýkrát zverejnila detaily tohto obvinenia. Ruské úrady však podľa agentúry AP dosiaľ nepredložili žiadne dôkazy.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) pôvodne tvrdila iba to, že novinár "podľa pokynov americkej strany zhromažďoval informácie predstavujúce štátne tajomstvo o činnosti jedného z podnikov ruského vojensko-priemyselného komplexu". FSB vtedy dodala, že Američana zadržali v Jekaterinburgu "pri pokuse získať tajné informácie".



Vinu, ktorú mu v Rusku pripisujú, Gershkovich odmieta. Americké úrady označili jeho zadržanie a väzobné stíhanie za nezákonné a avizovali, že sa pokúsia dosiahnuť jeho prepustenie na slobodu.



Je prvým novinárom od rozpadu Sovietskeho zväzu, ktorého vzali v Rusku do väzby pre údajnú špionáž. Naposledy sa tak stalo ešte v čase vrcholiacej studenej vojny v roku 1986, keď sovietske tajné služby nakrátko zadržali Nicholasa Daniloffa, čo vyvolalo diplomatickú krízu so Spojenými štátmi.