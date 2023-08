Novinár v Ekvádore kandiduje na prezidenta namiesto Villavicencia

Quito 14. augusta (TASR) — Za hnutie Construye (MC25) bude v prezidentských voľbách v Ekvádore kandidovať namiesto zavraždeného Fernanda Villavicencia novinár Christian Zurita. Predstavitelia hnutia to podľa agentúry DPA oznámili na nedeľnej tlačovej konferencii v hlavnom meste Quito.



Vedenie stredoľavicového hnutia Construye pôvodne v sobotu oznámilo, že vo voľbách bude kandidovať environmentálna aktivistka Andrea Gonzálezová Náderová, ktorú si Villavicencio vybral za viceprezidentku. Toto rozhodnutie však prehodnotilo pre obavy, že by takúto zmenu na poslednú chvíľu mohla volebná komisia CNE odmietnuť. Gonzálezová Náderová tak zostáva kandidátkou na viceprezidentku.



Villavicencia zastrelili po stredajšom predvolebnom zhromaždení v Quite. Najmenej deväť ľudí bolo pri útoku zranených a jeden podozrivý zomrel po prestrelke s bezpečnostnými silami.



Po atentáte zadržali šesť podozrivých, všetko mužov zo susednej Kolumbie. Ekvádorský prezident Guillermo Lasso vyhlásil na 60 dní výnimočný stav. Zurita a Gónzalezová Náderová mali na nedeľnej tlačovej konferencii oblečené nepriestrelné vesty.



Predčasné prezidentské a parlamentné voľby sa budú v Ekvádore konať 20. augusta po tom, čo prezident Lasso, čeliaci impeachmentu za údajnú spreneveru, rozpustil parlament.



Villavicencio bol známy aj ako bojovník proti korupcii, najmä počas vlády ekvádorského exprezidenta Rafaela Correu v rokoch 2007 – 2017. Na jej odhaľovaní pracoval práve so Zuritom.