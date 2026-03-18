Novinár: Väčšina víkendových ostreľovačov v Sarajeve boli Taliani
Autor TASR
Rím 18. marca (TASR) - Väčšina tzv. víkendových ostreľovačov, ktorí v 90. rokoch platili bosnianskosrbským jednotkám za možnosť strieľať na civilistov počas obliehania Sarajeva, bola talianskej národnosti. Píše sa to v novej knihe na túto tému, ktorá vyšla v Taliansku. Investigatívne pátranie jej autora, novinára Ezia Gavazzeniho, už viedlo k začatiu vyšetrovaní v Taliansku aj v Bosne a Hercegovine.
Ako uviedla agentúra AFP, v knihe s názvom I cecchini del weekend. L'inchiesta sui safari umani a Sarajevo (Víkendoví ostreľovači: Vyšetrovanie ľudského safari v Sarajeve) jej autor uvádza, že „Taliani tvorili drvivú väčšinu týchto víkendových ostreľovačov“.
Gavazzeni tvrdí, že ostreľovači pôsobili aj v iných častiach Bosny, pričom niektorí platili aj za strieľanie na Srbov.
Novinár v knihe cituje neidentifikovaného bývalého francúzskeho vojaka, ktorý sprevádzal malé skupiny „víkendových ostreľovačov“ – najviac troch naraz – do Bosny v rokoch 1992-95.
„Môj taliansky agent-priateľ mi povedal, že v rokoch 1991-95 sa (na safari) zúčastnilo približne 230 talianskych ‚lukostrelcov‘,“ cituje autor knihy svoj zdroj, pričom používa kódové označenie pre ostreľovačov.
Muž, ktorý zároveň pracoval ako vojenský kontraktor, doplnil, že ďalší záujemcovia, aj keď ich bolo menej, prichádzali z Francúzska a Belgicka, niektorí boli zo Švajčiarska a iní z Rakúska. Dodal, že on sám sa zúčastnil na šiestich transferoch z Talianska, dvoch z Belgicka a jedného z Francúzska.
Podľa mužových slov medzi týmito príležitostnými ostreľovačmi boli „notári, právnici, lekári, podnikatelia..., väčšinou ľudia nad 50 rokov a dobre situovaní“.
Ich prepravu organizovala pobočka bezpečnostnej spoločnosti so sídlom v Miláne.
AFP doplnila, že prokurátori v Taliansku vo februári vypočuli 80-ročného muža, bývalého vodiča kamióna, ktorý je podozrivý, že bol takýmto víkendovým ostreľovačom. Jeho vyšetrovanie pokračuje.
Počas takmer štvorročného obliehania Sarajeva, ktoré sa začalo v apríli 1992, bolo podľa oficiálnych údajov zabitých približne 11.541 mužov, žien a detí a viac než 50.000 ľudí utrpelo zranenia.
Podľa talianskych médií víkendoví ostreľovači platili bosnianskosrbským jednotkám za strieľanie na civilistov v uliciach až 100.000 eur denne.
