Novinára v Tunisku odsúdili za výroky o prezidentovi a armáde

17. augusta (TASR) - Tuniský vojenský súd odsúdil novinára Saláha Attíju na tri mesiace väzenia za verejné výroky na adresu prezidenta Kajsa Saída a ozbrojených síl krajiny. S odvolaním sa na obhajcu novinára o tom v stredu informovala agentúra AFP.



Ide o ďalšieho z radov kritikov vnímaných za nepriateľov tuniského prezidenta, ktorí čelia prenasledovaniu, odkedy si Saíd vlani v júli uplatnil rozsiahle núdzové právomoci.



Vojenský súd uznal novinára za vinného ešte v utorok, a to za "spochybňovanie ozbrojených síl" a "podnecovanie Tunisanov k násiliu". Attíja, ktorého zadržali ešte v júni po tom, čo sa vyjadril pre katarskú spravodajskú stanicu al-Džazíra, sa podľa svojho obhajcu plánuje voči rozsudku odvolať. Attíjovo stíhanie odsúdila aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International.



Saíd koncom júla 2021 pozastavil činnosť tuniského parlamentu a odvolal vládu. Občania, ktorí boli nespokojní s vládou politických elít a s rokmi ekonomickej stagnácie, to privítali. Saídovi politickí súperi to však označili za prevrat.



Kajs Saíd po odvolaní vlády udelil právomoc vládnuť dekrétmi a prepustil desiatky sudcov, čo vyvolalo mnoho protestov. Celkom 94,6 percenta hlasujúcich sa v Tunisku v júlovom referende vyslovilo za novú ústavu, udeľujúcu neobmedzené právomoci prezidentovi krajiny. Opoziční politici a ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že Tunisko by sa počas platnosti novej ústavy mohla vrátiť k diktatúre.