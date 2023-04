Novinára väzneného v Rusku prvýkrát navštívila veľvyslankyňa USA

Moskva 17. apríla (TASR) - Americká veľvyslankyňa v Rusku Lynne Tracyová v pondelok prvýkrát navštívila väzneného amerického novinára Evana Gershkovicha, ktorý je zadržiavaný v moskovskej väznici pre obvinenia zo špionáže. Po stretnutí s ním skonštatovala, že je "v dobrom zdravotnom stave", informuje agentúra AFP.



"Dnes som navštívila Evana Gershkovicha, novinára z denníka The Wall Street Journal, v (moskovskej) väznici Lefortovo - prvýkrát od jeho neoprávneného zadržania pred viac ako dvoma týždňami nám bol k nemu umožnený (konzulárny) prístup," uviedla Tracyová, ktorú na Twitteri citovalo americké veľvyslanectvo.



Veľvyslankyňa dodala, že novinár "je v dobrom zdravotnom stave a zostáva silný". V príspevku na platforme Telegram okrem toho zopakovala výzvu na Gershkovichovo "okamžité prepustenie". Gershkovicha vo väzení dosiaľ navštevovali len jeho ruskí právnici.



USA a vyše 40 ďalších krajín v pondelok v spoločnom vyhlásení uviedli, že sú hlboko znepokojené zadržaním tohto novinára v Rusku a protestovali aj proti "snahám Moskvy obmedzovať a zastrašovať médiá".



"Vyzývame orgány Ruskej federácie, aby prepustili osoby, ktoré zadržiavajú z politických dôvodov a ukončili drakonické zásahy proti slobode prejavu vrátane zásahov proti príslušníkom médií," uvádzajú v spoločnom vyhlásení, z ktorého cituje agentúra Reuters. Vyhlásenie má ešte v pondelok na pôde OSN prečítať v plnom znení veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.



Gershkovich sa plánuje v utorok voči svojmu zadržaniu odvolať.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala tohto amerického novinára 29. marca v Jekaterinburgu pre podozrenie zo špionáže. Podľa FSB zbieral informácie o jednom z ruských zbrojárskych podnikov, na ktoré sa vzťahuje štátne tajomstvo. V Rusku mu za to hrozí až 20 rokov väzenia. Gershkovichov prípad je tajný a tak sa na verejnosť dostáva len obmedzené množstvo informácií.



Samotný Gershkovich (31), jeho zamestnávateľ - denník WSJ, ako aj predstavitelia americkej administratívy obvinenia odmietajú. Washington označuje zadržanie novinára za nezákonné. Americký prezident Joe Biden minulý týždeň Gershkovichovej rodine povedal, že pracuje na jeho prepustení.



Námestník ruského ministra zahraničných Sergej Riabkov minulý týždeň povedal, že o prípadnej výmene Gershkovicha bude možné uvažovať až po skončení jeho súdneho procesu. Ako dlho by mohlo vyšetrovanie a proces trvať, však nie je zrejmé. Agentúra AP v tejto súvislosti uvádza, že v iných prípadoch týkajúcich sa obvinení zo špionáže trvalo takéto vyšetrovanie aj rok či dlhšie.