Mjanmarsko obvinilo novinára z terorizmu, odsúdilo i dvoch exministrov

Rangún/Bangkok 10. novembra (TASR) - Americký novinár Danny Fenster, ktorého mjanmarská junta už niekoľko mesiacov drží vo väzbe, bol obvinený z terorizmu a poburovania, uviedol v stredu pre agentúru AFP jeho právnik. V prípade, že jeho klienta súd usvedčí, hrozí mu doživotie.



Fenstera, ktorý pôsobil ako šéfredaktor nezávislého webu Frontier Myanmar, zatkli v máji, keď sa z Mjanmarska pokúšal odcestovať. Podľa televízie CNN Fensterov brat Bryan informoval, že jeho brat letel do Spojených štátov prekvapiť svojich rodičov, ktorých nevidel viac ako dva roky.



Po februárovom vojenskom prevrate v Mjanmarsku mali Fensterovi príbuzní v USA obavy, či je práca novinára v tejto ázijskej krajine bezpečná. Správa o jeho zadržaní príbuzných šokovala a znepokojila, uviedla CNN.



Agentúra AFP okrem toho informovala, že súd v Mjanmarsku odsúdil v utorok dvoch členov politickej strany zvrhnutej vodkyne Aun Schan Su Ťij na 90 rokov a 75 rokov väzenia po tom, čo ich uznal za vinných z korupcie. Podľa agentúry AFP to uviedol ich právnik.



Tresty sú nateraz najprísnejšie z vynesených nad ktorýmkoľvek z desiatok členov Národnej ligy za demokraciu (NLD), ktorí boli zatknutí po tom, čo 1. februára prevzala moc v krajine armáda.



Bývalý minister plánovania mjanmarského administratívneho celku Karenský štát Tan Nain bol odsúdený štátnym súdom v kauze šiestich obvinení z korupcie a dostal 90-ročný trest odňatia slobody vrátane nútených prác.



Druhá obžalovaná, 67-ročná Nan Kchin Tchwe Mjin, ktorá stála na čele vlády Karenského štátu a je popredná členka politickej strany NLD, bola odsúdená na 15 rokov väzenia za každé z piatich obvinení.



Su Ťij je tiež súdená za korupciu a v prípade ďalších obvinení, ktoré sú podľa jej priaznivcov vykonštruované s cieľom zdiskreditovať ju a legitimizovať uchopenie moci armádou. Prakticky akýkoľvek rozsudok by jej zabránil kandidovať vo voľbách, ktoré vláda dosadená armádou sľúbila usporiadať do roku 2023.