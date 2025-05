Novinára zadržaného koncom marca v Turecku prepustili, vracia sa domov

Štokholm 16. mája (TASR) - Švédsky novinár Joakim Medin, ktorého koncom marca zatkli v Turecku a vzali do väzby za údajnú urážku prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, bol prepustený na slobodu a je na ceste do Švédska. Na sieti X o tom v piatok informoval švédsky premiér Ulf Kristersson. Správu o tom priniesla agentúra AFP, píše TASR.



Medin, ktorý pracuje v švédskom denníku Dagens ETC, bol zadržaný 28. marca, krátko po príchode do Turecka, kde mal pokrývať masové protesty, ktoré vypukli po zadržaní primátora Istanbulu a vplyvného opozičného politika Ekrema Imamogla – hlavného politického rivala prezidenta Erdogana.



Koncom apríla súd v Turecku odsúdil Medina za urážku prezidenta Erdogana na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní 11 mesiacov. Medin však zostal vo väzbe, keďže bol okrem toho v Turecku obvinený aj z členstva v teroristickej organizácii. Novinár však odmieta obvinenie, že sa v januári 2023 zúčastnil na proteste zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) v Štokholme.



Zadržanie švédskeho novinára a charakter obvinení voči nemu vyvolali u ochrancov ľudských práv obavy o slobodu médií v Turecku i o stav dodržiavania pravidiel právneho štátu.