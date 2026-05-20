Novinári agentúry Lusa štrajkujú, obávajú sa politických zásahov
Štrajkujúci zamestnanci agentúry sa obávajú rizika politických zásahov do spravodajstva a za neprijateľné považujú aj to, aby si parlament pravidelne predvolával vedenie agentúry.
Autor TASR
Lisabon 20. mája (TASR) - Novinári z portugalskej tlačovej agentúry Lusa vstúpili v stredu do štrajku na protest proti reformám, ktoré vnímajú ako ohrozenie svojej redakčnej nezávislosti zo strany vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a podľa webu samotnej agentúry Lusa.
Jedinou správou, ktorú na webe Lusy zverejnili v stredu, je oznámenie o štrajku. „Servis Lusy bol prerušený o 00.01 h (01.01 h SELČ) v dôsledku štrajku zamestnancov agentúry. Servis bude môcť byť obnovený, keď na to budú existovať podmienky,“ uvádza stručné oznámenie na internetovej stránke agentúry.
Podľa francúzskej agentúry AFP plánujú zamestnanci Lusy v stredu protest pred budovou parlamentu, kde majú poslanci rokovať o novelizovaných stanovách agentúry.
Portugalská verejnoprávna agentúra mala dlhé roky zmiešané vlastníctvo - tesne nad 50 percent držal štát, zvyšok bol vo vlastníctve súkromných médií. Lusa však mala dlhodobo finančné problémy. Tie boli aj dôsledkom toho, že viaceré médiá, ktoré boli zároveň spoluvlastníkmi agentúry, jej často riadne neplatili faktúry za služby. Štát preto vlani odkúpil všetky podiely od súkromných médií a stal sa jediným vlastníkom Lusy, ktorej poslaním je naďalej poskytovať služby vo verejnom záujme.
Štrajkujúci zamestnanci agentúry sa obávajú rizika politických zásahov do spravodajstva a za neprijateľné považujú aj to, aby si parlament pravidelne predvolával vedenie agentúry. Nesúhlasia tiež, aby sa počet vládou menovaných členov v správnej rade agentúry zvýšil z jedného na troch a aby bol zriadený dozorný orgán, z ktorého polovicu členov má menovať vláda.
