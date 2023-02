Zahraniční novinári budú môcť sledovať Putinov prejav len v TV

Moskva/Londýn 15. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu informoval, že novinári z tzv. nepriateľských krajín nebudú akreditovaní na výročnú správu o stave Ruska, ktorú prezident Vladimir Putin prednesie k obom komorám Federálneho zhromaždenia 21. februára.



Peskov podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) spresnil, že akreditácie dostanú len novinári zo štátov, s ktorými má Rusko priateľský vzťah, informuje TASR.



"Zahraničné médiá z nepriateľských štátov nebudeme pozývať," vyhlásil Peskov. Dodal, že takíto novinári budú mať možnosť sledovať Putinovo posolstvo na hociktorom televíznom kanáli.



Ruské vedenie považuje za nepriateľské viac ako 60 štátov sveta, a to za uvalenie alebo podporu sankcií v reakcii na inváziu ruskej armády na Ukrajinu.



Tento zoznam zahŕňa USA, všetky členské štáty EÚ, Spojené kráľovstvo, Kanadu a Japonsko.



Vlani Putin nevystúpil s prejavom pred Federálnym zhromaždením, čo bolo v rozpore s ruskou ústavou, upozornila stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Putin to vysvetlil tým, že "pre dynamiku vývoja bolo ťažké zaznamenať výsledky a konkrétne plány na blízku budúcnosť v konkrétnom okamihu".



Médiá vtedy tvrdili, že neprednesenie správy o stave štátu súviselo so situáciou na frontoch na Ukrajine.



Okrem posolstva Putin v roku 2022 zrušil aj svoju tradičnú veľkú tlačovú konferenciu a každoročnú tzv. priamu linku, počas ktorej zvykol v priamom prenose odpovedať na otázky radových občanov.



Tohtoročnú správu Putin prednesie 21. februára v obchodnom, výstavnom a konferenčnom centre Gostinyj dvor v Moskve.



Pokiaľ ide o obsah posolstva, Peskov už minulý týždeň avizoval, že prezident sa zameria "na súčasnú situáciu", a to aj v ekonomike a sociálnej sfére.



Pôjde o v poradí 18. výročný prejav Putina a bude sa konať krátko pred prvým výročím začiatku vojny, ktorú Rusko rozpútalo voči Ukrajine 24. februára 2022.



Putin svoje posolstvo obvykle prednáša začiatkom kalendárneho roku, len v roku 2021 tak urobil až v apríli. Vlani jeho posolstvo nezaznelo vôbec.