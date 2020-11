Novinári majú právo pracovať slobodne, tvrdí Európska komisia

Brusel/Paríž 23. novembra (TASR) - Francúzski novinári a obhajcovia slobody tlače namietajú proti návrhu zákona, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať službukonajúcich policajtov. K návrhu sa v pondelok vyjadrila aj Európska komisia, ktorá upozornila, že aj v čase krízy musia mať spravodajské médiá možnosť "slobodne pracovať".



Hovorca EÚ Christian Wigand uviedol, že EK "sa k návrhom zákonov (v členských krajinách) nevyjadruje, je však samozrejmé, že v období krízy je viac ako inokedy dôležité, že novinári môžu robiť svoju prácu slobodne a v bezpečí".



Dodal, že ako je zvykom, EK si vyhradzuje právo preskúmať konečné právne predpisy s cieľom overiť ich súlad s právnymi predpismi EÚ.



Wigand reagoval na udalosti z minulého piatku, keď francúzsky parlament v prvom čítaní schválil zmenený a doplnený bezpečnostný zákon, ktorého jedna klauzula by kriminalizovala zverejňovanie snímok policajtov s úmyslom poškodiť ich "fyzickú alebo psychickú integritu".



Podľa agentúry AFP by tento zákon v praxi mohol obmedziť zverejňovanie fotografií alebo videozáznamov tvárí policajtov pri výkone ich povolania na verejných priestranstvách. V mnohých prípadoch by musela byť tvár policajta rozostrená.



Odbory združujúce novinárov a zamestnancov médií tvrdia, že by to mohlo dať polícii zelenú, aby novinárom zabránila v práci a potenciálnom dokumentovaní zneužívania služobného postavenia.



Návrh zákona odsúdili aj členovia protestných hnutí, ako sú "žlté vesty" či Extinction Rebellion, ktorých sympatizanti a aktivisti boli svojho času terčom ráznej reakcie polície počas pouličných demonštrácií.



Kritici návrhu zákona tiež varujú, že navrhované opatrenia môžu ohroziť slobodu tlače, právo verejnosti na informácie a podkopať úsilie zamerané na potlačenie neprimeraného policajného násilia.



Francúzske vedenie to odmieta s tým, že chce len "chrániť tých,. čo nás chránia". Poukazuje na prípady, keď sa na sociálnych sieťach v rámci kampaní proti policajným zložkám odhaľuje identita, miesto bydliska či dokonca mená príbuzných jednotlivých policajtov zachytených na zverejnených snímkach.



Francúzsku vládu k prijatiu týchto zmien v existujúcom zákone primal útok desiatok ľudí ozbrojených zábavnou pyrotechnikou a oceľovými tyčami na policajnú stanicu. Došlo k nemu v októbri na parížskom predmestí Champigny-sur-Marne.



Článok 24 návrhu spomínaného zákona predpokladá ročné väzenie a pokutu 45.000 eur za zverejnenie snímok s tvárami policajtov.