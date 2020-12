Mexickí novinári po rokoch získali dôkazy, že ich kolegyňu zavraždili

Mexiko 7. decembra (TASR) – V prípade vraždy mexickej novinárky Reginy Martínezovej, ku ktorej došlo ešte v roku 2012, sú podozriví aj bývalí vysokopostavení predstavitelia mexického štátu Veracruz.



Ako informovala agentúra AFP, na základe desať mesiacov trvajúcej analýzy tohto prípadu vraždy na to upozornila skupina 60 novinárov z 25 médií z celého sveta, ktorá sa rámci projektu The Cartel Project koordinovaného konzorciom Forbiden Stories vrátila k vyšetrovaniu tejto kauzy.



Novinári zistili, že Martínezová krátko pred svojou smrťou pracovala na článku o prepojení medzi priekupníkmi drog a vysokopostavenými politikmi v Mexiku.



Na rozdiel od oficiálnej verzie polície, podľa ktorej prišla novinárka o život pri lúpeži vo svojom dome, jej kolegovia-novinári nazbierali dostatok dôkazov o tom, že bola zavraždená.



Kritizovali aj doteraz neukončené vyšetrovanie Martínezovej vraždy a naznačili, že muž odsúdený za jej násilnú smrť, Jorge Antonio Hernández, známy ako El Silva, je iba obetným baránkom.



Veľká časť Martínezovej investigatívnej práce sa sústredila na dvoch guvernérov štátu Veracruz – Fidela Herreru a Javiera Duarteho a podľa zistení The Cartel Project sa novinárka chystala zverejniť závery vyšetrovania prípadov tisícov ľudí, ktorí zmizli vo Veracruze.



Podľa týždenníka Proceso, pre ktorý Martínezová pracovala, veracruzské úrady po jej smrti spustili politickú, mediálnu a právnu operáciu, aby za každú cenu presadili verziu, že novinárku zavraždili v jej dome dvaja zlodeji.



Vyšetrovaním novinári zistili, že oficiálna verzia o vražde sa šírila online prostredníctvom organizovanej dezinformačnej kampane pomocou falošných účtov na sociálnych sieťach.



Duarte, ktorý si momentálne vo väzení odpykáva trest za korupciu, odmietol, že by bol zapletený do vraždy Martínezovej. Herrera na žiadosti novinárov o vyjadrenie sa k prípadu nereagoval.



Od roku 2000 bolo v Mexiku zavraždených viac ako sto novinárov. V tejto bilancii figuruje aj 28 novinárov zabitých v štáte Veracruz a ďalší ôsmi, ktorí sú nezvestní. Väčšina z týchto prípadov sa odohrala počas 12 rokov, keď boli vo Veracruze pri moci Herrera a Duarte, dodala AFP.