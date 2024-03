Novinári si plávaním na pláži pripomínajú uväznenie Gershkovicha

Londýn 23. marca (TASR) - Novinári zorganizovali v sobotu plávanie na desiatich plážach po celom svete, aby tak vyjadrili solidaritu s americkým novinárom Evanom Gershkovichom, ktorého už rok väznia v Rusku. Novinár je známy ako milovník Brightonskej pláže v Británii. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



Gershkovicha z amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) zadržali vlani v marci, keď bol na pracovnej ceste v Rusku, a obvinili ho tam zo špionáže. On, denník a vláda USA to dôrazne odmietajú.



Plávanie na plážach po celom svete je poctou Gershkovichovi a jeho láske k Brightonskej pláži v Británii a k podobnej pláži v New Yorku - cieľom akcie je upozorniť na nespravodlivosť, vysvetlil reportér WSJ Alistair MacDonald.



Gershkovich (32) sa v roku 2017 presťahoval do Ruska, aby robil reportáže o tejto krajine. Najprv pracoval pre noviny The Moscow Times a pre tlačovú agentúru AFP, potom pre Wall Street Journal.



Novinár sa po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 presťahoval do Londýna, odkiaľ sa vracal do Ruska na pracovné cesty.



MacDonald pre britskú tlačovú agentúru PA povedal: "Evan patrí k najlepším, najpozitívnejším ľuďom, akých môže človek spoznať, a fakt, že je už rok v ruskom väzení, čisto za svoju prácu, je odporný."



"Takže upozorňovať na jeho väznenie a na širší problém novinárov väznených po celom svete je dôležité," uviedol kolega.



"Evan zvykol chodiť na Brightonskú pláž v New Yorku, keď bol mladší, a potom, keď prišiel do Londýna, stal sa obrovským fanúšikom originálu tu na južnom pobreží Anglicka. Mysleli sme si, že akcia s plávaním po celom svete je jedným zo spôsobov, ako upozorniť na nespravodlivosť a dať mu vedieť, že sme naňho nezabudli," dodal MacDonald.



Na akcii na Brightonskej pláži v južnom Anglicku sa majú zúčastniť desiatky novinárov a plavcov, ďalších vyše 100 podporovateľov po celom svete bude plávať na Novom Zélande, v Austrálii, v Juhoafrickej republike (JAR), na Jamajke, v USA a Kanade.



Plávať budú novinári z médií ako Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg, The New York Times, the West Australian, the Globe & Mail, Canadian Broadcasting Corporation a Sussex World.



Do akcie sa zo solidarity zapoja aj členovia miestnych plaveckých klubov.