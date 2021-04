Novinári: Smrť princa Philipa postavenie kráľovskej rodiny nezmení

Londýn 9. apríla (TASR) - Úmrtie princa Philipa, manžela britskej kráľovnej Alžbety II., postavenie kráľovskej rodiny v Británii výrazne nezmení. Môže však zvýšiť sympatie smerom k samotnej panovníčke, ako aj obavy o jej zdravotný stav. Pre TASR to vo štvrtok povedali českí novinári Jiří Hošek a Ivan Kytka, ktorí pôsobili dlhé roky v Londýne a venovali sa aj téme britskej kráľovskej rodiny.



V blízkom čase nemožno očakávať výrazné zmeny funkcie britskej kráľovskej rodiny, keďže úlohy jej jednotlivých členov sú právne stanovené, ozrejmil Kytka.



Správa o piatkovom úmrtí princa Philipa však vyvolala medzi Britmi silnú reakciu. "Všetci si uvedomujú, čo znamenal princ Philip pre kráľovnú - bol jej obrovskou oporou a dosť sa asi desia toho, aké následky to môže mať na jej fyzické a psychické zdravie," povedal Hošek.



Podľa Kytku môže táto udalosť zmeniť pohľad britskej spoločnosti na samotnú panovníčku, keďže teraz bude svoju funkciu vykonávať ako vdova. V očiach Britov, ktorí mali kráľovnú radi aj doteraz, jej popularita len stúpne, keďže "bude schopná v tejto neľahkej situácii... plne sa venovať štátnickým povinnostiam, ako aj rodine".



Väčšina britskej spoločnosti vnímala princa Philipa ako ikonu britskej monarchie, ktorá desaťročia stála po boku kráľovnej a podporovala ju v plnení každodenných štátnických povinností, povedal Kytka. Dodal však, že časť Britov ho aj pre "politicky nekorektné" výroky považovala za kontroverznú osobnosť.



S princom Philipom odchádza podľa Hošeka, ktorý roky pôsobil ako spravodajca Českého rozhlasu v Londýne, ďalšia veľká časť konzervatívneho poňatia britskej kráľovskej rodiny a akýsi tmel, ktorý držal kráľovskú rodinu pokope najmä v zložitých časoch. Pre hodnoty, ktoré vyznával, ako aj mnohé kontroverzné výroky, sa však z britskej monarchie vytratí aj duch prvej polovice 20. storočia.



Svoje kondolencie britskej kráľovskej rodine okamžite zaslali nielen osobnosti britského verejného života, ale aj zo zahraničia. "Princ Philip mal tak silnú symboliku, že si bez neho nikto kráľovskú rodinu úplne ako celok nedokáže teraz predstaviť," povedal Hošek.



"Odchádza niekto, kto bol úplne oddaný kráľovnej... a Veľkej Británii. V tej oddanosti nastavil Philip latku tak veľmi vysoko, že sa to (princom) Charlesovi alebo Williamovi... bude veľmi ťažko dobiehať," uzavrel Hošek.