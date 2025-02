Novinári sú znepokojení trestným konaním voči Ukrajinskej pravde

Kyjev 4. februára (TASR) - Výbor na ochranu novinárov (CPJ) so sídlom v USA v utorok vyjadril znepokojenie z toho, že ukrajinské bezpečnostné zložky vyšetrujú nezávislý denník Ukrajinska pravda pre údajné vyzradenie štátneho tajomstva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ukrajinska pravda koncom januára oznámila, že je predmetom trestného konania po zverejnení vyjadrení náčelníka vojenskej rozviedky (HUR) Kyryla Budanova, ktoré údajne odzneli na neverejnom zasadnutí parlamentu.



Podľa zdroja Ukrajinskej pravdy, ktorý sa na zasadnutí zúčastnil, Budanov varoval, že ak sa do leta nezačnú vážne rokovania o ukončení vojny s Ruskom, Ukrajina sa dostane do existenčného ohrozenia. HUR tieto tvrdenia zverejnené v Ukrajinskej pravde poprela.



"CPJ je znepokojený tým, že Ukrajina začala trestné konanie za 'vyzradenie štátneho tajomstva' v spravodajstve denníka Ukrajinska pravda," uviedla koordinátorka programu CPJ pre Európu a Strednú Áziu Gulnoza Saidová. Vyzvala ukrajinské úrady, aby sa zaviazali rešpektovať dôvernosť novinárskych zdrojov a zdržali sa nátlaku na nezávislú žurnalistiku.



Šéfredaktorka Ukrajinskej pravdy Sevgiľ Musajevová poprela akékoľvek pochybenie s tým, že denník pracuje v súlade so zákonom a novinárskymi štandardmi.



"Sloboda prejavu a prístup verejnosti k informáciám sú kľúčovými hodnotami demokratickej spoločnosti. Ukrajinska pravda zostáva verná svojim zásadám a bude naďalej vykonávať svoju prácu čestne a zodpovedne," uviedla šéfredaktorka.



Tento prípad podľa AFP zjavne súvisí s dlhodobým sporom medzi Ukrajinskou pravdou a prezidentskou kanceláriou, ktorá denníku v minulosti vyčítala kritické spravodajstvo voči vláde.