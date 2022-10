Novinári v Turecku protestovali proti návrhu zákona o dezinformáciách

Ankara 4. októbra (TASR) - Turecké novinárske organizácie v utorok kritizovali vládou podporovaný návrh zákona, podľa ktorého by za šírenie údajných dezinformácií v krajine hrozili tri roky väzenia. Novinári uviedli, že návrh zákona ohrozuje slobodu slova.



Ako informovala agentúra AFP, pred budovou tureckého parlamentu sa v utorok za účasti novinárov a opozičných poslancov konal protest pri predmetnému návrhu zákona.



Organizátori na ňom prečítali spoločné vyhlásenie desiatich novinárskych združení, v ktorom upozorňujú: "Ak sa tento zákon bude uplatňovať v súčasnej podobe, sloboda tlače, prejavu a komunikácie v našej krajine sa dostane pod veľký tlak".



AFP dodala, že novinári mali na protest proti zákonu na tvárach nasadené čierne ochranné rúška a rozvinuli transparenty s nápismi: "Tlač je slobodná", "Nie zákonu o cenzúre" a "slobodná tlač je základom demokracie".



Turecko sa podľa AFP pravidelne zaraďuje medzi krajiny s najvyšším počtom väznených novinárov.



Tým, ktorí porušia nový zákon - ak bude prijatý -, bude hroziť nielen väzenie, ale aj odobratie novinárskeho preukazu, takže nebudú môcť plnohodnotne vykonávať svoje povolanie.



Návrh tohto kontroverzného zákona predložila vládna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP). Ak by bol prijatý, správcovia sociálnych sietí a webov by napríklad museli úradom poskytovať údaje o používateľoch podozrivých zo "šírenia zavádzajúcich informácií".



Takýto zákon sa v Turecku objavuje v čase, keď prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý sa dlhodobo snaží umlčať svojich kritikov, čakajú v júni budúceho roka najnáročnejšie voľby od jeho nástupu k moci pred takmer 20 rokmi. Vďaka astronomickej inflácii a menovej kríze klesla totiž popularita Erdoganovej AKP na historické minimum.