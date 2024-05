Novinári verejnoprávnej RAI protestujú proti vládnej kontrole

Rím 6. mája (TASR) - Novinári talianskej verejnoprávnej televízie a rozhlasu RAI vstúpili v pondelok do 24-hodinového štrajku na protest proti "represívnej kontrole" pravicovej vlády premiérky Georgie Meloniovej. V tlačovom vyhlásení to oznámil odborový zväz Usigrai, ktorý združuje zamestnancov spoločnosti RAI. TASR o tom informuje podľa agentúry APA.



Odbory sa sťažovali na pokusy premeniť RAI na "hlasnú trúbu" pre vládnu politiku.



Zamestnanci protestujú aj proti nedostatku personálu. Obviňujú verejnoprávnu spoločnosť z toho, že nenahrádza zamestnancov, ktorí odídu do dôchodku, a zvyšuje tak pracovnú nálož pre ostatných zamestnancov. Problémom je aj chýbajúca dohoda medzi spoločnosťou a novinármi o výkonnostných odmenách. "Radšej strpíme menší plat, akoby sme mali stratiť svoju slobodu," píše sa v tlačovom vyhlásení Usigrai.



Vedenie RAI uviedlo, že štrajk nemá nič spoločné s pracovným právom. Namiesto toho je "ideologicky a politicky motivovaný", skonštatovala spoločnosť a dodala, že obvinenie z cenzúry neobstojí.



Protest podporuje aj najsilnejšia opozičná Demokratická strana (PD), ktorá obvinila vedenie spoločnosti RAI z toho, že sa snaží odbory zdiskreditovať.



Politický vplyv na televíziu RAI je v Taliansku dlhotrvajúcim problémom. Je zvykom, že vládnuca strana udelí vedúce funkcie lojálnym ľuďom, dodáva agentúra APA.