Novinári vyzvali poslancov, aby odmietli novelizáciu mediálneho zákona

Brusel 10. augusta (TASR) - Novinárska organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvala v utorok poslancov poľského parlamentu, aby odmietli kontroverzné zmeny a doplnky mediálneho zákona, ktoré sa týkajú podielu zahraničného kapitálu v poľských médiách.



RSF v správe pre médiá napísala, že novelizácia zákona by ohrozila televízny kanál TVN, ktorý je nepriamo vo vlastníctve americkej spoločnosti, a bola by hrozbou aj pre pluralitu médií v Poľsku.



Okrem toho RSF vyzvala zodpovedné poľské úrady, aby prestali odkladať obnovenie licencie pre spravodajský kanál TVN24, a nečakali do doby, až bude známy výsledok novelizácie mediálneho zákona.



Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) sa v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu mediálneho zákona predloženom parlamentu 7. júla zameriava na poprednú nezávislú poľskú televíznu stanicu pod zámienkou boja proti dezinformáciám a obrany národnej bezpečnosti. Podľa predloženej novely by zahraniční investori mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) nemohli vlastniť viac ako 49 percent akcií poľských médií. Mediálnym spoločnostiam porušujúcim túto požiadavku bude zamietnutá licencia na vysielanie v Poľsku.



Oficiálnym dôvodom novely zákona je podľa PiS snaha zabrániť zahraničným mocnostiam "nepriateľským" voči Poľsku, ako sú Rusko a Čína, aby prevzali kontrolu nad poľskými médiami. Avšak RSF upozornila, že hoci ide o legitímny zámer bojovať proti propagande zo strany médií pochádzajúcich z autoritatívnych krajín, pozmeňovací návrh zákona sleduje iný cieľ. A tým je podľa RSF umožniť spojencom vlády získať kontrolu nad nezávislou stanicou TVN tak, ako to už predtým urobili s mediálnou skupinou Polska Press v rámci stratégie známej ako "repolonizácia médií".



Stanica TVN, ktorá je voči poľskej konzervatívnej vláde dlhodobo kritická, je vo vlastníctve spoločnosti registrovanej v Holandsku, členskom štáte EHP, túto spoločnosť však stopercentne vlastní americká mediálna spoločnosť Discovery. Ak poľskí poslanci v stredu odhlasujú zmeny a doplnky mediálneho zákona, spoločnosť Discovery bude mať šesť mesiacov na to, aby predala väčšinu svojich akcií v TVN.



Táto záležitosť môže mať dohru aj na Súdnom dvore EÚ, upozornila RSF, lebo nie je jasné, či je novela zákona v súlade s európskym právom. Legislatíva EÚ zakazuje členským štátom obmedziť akcie, ktorými môže európska spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte disponovať na mediálnom trhu na jej vlastnom území. To je prípad vlastníka stanice TVN so sídlom v Holandsku.